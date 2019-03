Roemenië legt corruptiejager het zwijgen op

De beslissing zet kwaad bloed in Brussel. De Roemeense magistrate Laura Kövesi wordt door het Europees Parlement naar voren geschoven als kandidate om het nieuwe Europese parket te leiden.

Kövesi mag haar land niet meer verlaten zonder de toestemming van het Openbaar Ministerie. Volgens de Roemeense is dat de laatste zet in een intimidatiecampagne die al twee jaar aan de gang is. Ook in Brussel zet de beslissing kwaad bloed.

Een speciale tuchtrechtbank voor magistraten bevestigde vrijdag dat Kövesi in staat van beschuldiging is gesteld voor passieve corruptie, misbruik van haar functie en valse getuigenissen. De komende zestig dagen mag de 45-jarige het land enkel verlaten na toestemming van het Openbaar Ministerie en moet ze zich regelmatig bij de politie melden.

Eerste Europese openbaar aanklager

Ik ben het slachtoffer van een intimidatiecampagne. Laura Kövesi Roemeense corruptiejager

'Ik ben het slachtoffer van een intimidatiecampagne', zei Kövesi vrijdag bij het verlaten van het politiecommissariaat in Boekarest. 'We zullen zien of alles wat de voorbije tijd is gebeurd al dan niet een invloed heeft op mijn kandidatuur voor het Europese parket.'

Kövesi zit volop in de race om de eerste Europese openbare aanklager te worden, een nieuwe Europese topfunctie bij het nog op te richten Europees Openbaar Ministerie. Die nieuwe instelling moet vanaf volgend jaar gesjoemel met geld uit de Europese begroting onderzoeken. De Roemeense is de favoriete van het Europees Parlement, maar de lidstaten verkiezen de minder ervaren en minder controversiële Fransman Jean-François Bohnert.

Ernstige zorgen

Over de gerechtelijke procedure sprak de Europese Commissie zich vrijdag niet uit, maar een woordvoerder beklemtoonde dat alle kandidaten eerlijk behandeld moeten worden en ongehinderd moeten kunnen deelnemen aan alle stappen van de selectieprocedure. Hij herhaalde ook dat de Commissie zich ernstige zorgen maakt over het werk van de tuchtinstantie die onderzoek voert naar magistraten en door de regering werd opgericht.

Kövesi maakte naam in Roemenië met haar strijd tegen de wijdverspreide corruptie in het land. Als hoofd van het nationale anticorruptieparket DNA spoorde ze onverdroten corrupte politici op, wat ze uiteindelijk met haar ontslag moest bekopen. Zelf ontkent ze dat ze de wet heeft overtreden.