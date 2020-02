Roep om aanscherping Duitse wapenwet na Hanau

In Duitsland groeit de roep om een verstrenging van de wapenwet na de racistische terreuraanslag van woensdag. Er is kritiek omdat de dader zonder probleem een wapenvergunning had gekregen.

Het boulevardblad Bild hield in zijn vrijdageditie een pleidooi voor een forse aanscherping van de wapenwetten. 'We hebben nieuw en striktere wetten nodig om wapenbezitters geregeld en grondig te controleren', schreef de populairste Duitse krant. De 43-jarige man die woensdag in de stad Hanau negen mensen doodde bij twee schietpartijen, had een wapenvergunning en was lid van een schietclub.