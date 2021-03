Roep om hard Europees uitvoerverbod neemt toe

De snelle vaccinatie in Israël en de VS doet de frustratie in Europa overlopen en de onderlinge ruzies toenemen. De roep om een echt Europees uitvoerverbod groeit. 'De signalen die de Amerikaanse president Joe Biden geeft, zijn slechter dan die van Donald Trump.'

De Europese eenheid is een jaar na het uitbreken van de covidcrisis fragiel. Het is krabben voor elk vaccin. Meer en meer Europese regeringen komen door schandalen of een veel te trage vaccinatie in nauwe schoentjes. In een dergelijk klimaat vallen de berichten dat AstraZeneca opnieuw het kapmes in de beloofde vaccinleveringen van dit kwartaal zet en dat Johnson & Johnson pas over een maand vaccins naar Europa stuur en wellicht minder dan verhoopt erg slecht bij in populariteit aangeschoten leiders.

Het contrast met Israël, waar al 57 procent van de bevolking een eerste prik kreeg, en met de Verenigde Staten, waar president Joe Biden tegen juli een terugkeer naar het normale leven belooft, is groot. De frustratie verleidt sommige leiders tot gekke bokkensprongen.

Ik geloof mijn oren niet, maar er bestaat blijkbaar een bazaar waar lidstaten bijkomende akkoorden rechtstreeks onderhandelen met de farmabedrijven. Sebastian Kurz Kanselier van Oostenrijk

Kurz' bokkensprongen

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz toog een week geleden met de Deense premier Mette Fredriksen naar Israël om premier Benjamin Netanyahu zijn succesformule te ontfutselen. Vrijdag haalde hij uit naar de 'ongelijke verdeling van de vaccins in Europa'. 'Ik geloof mijn oren niet, maar er bestaat blijkbaar een bazaar waar lidstaten bijkomende akkoorden rechtstreeks onderhandelen met de farmabedrijven.' Kurz zocht onder meer bij premier Alexander De Croo (Open VLD) steun voor die boude uitspraak. Voorlopig houdt België de boot af.

De oprispingen tonen aan dat niet iedereen opgezet is met de haperende Europese aankoopstrategie. Netanyahu wedde laat in de vaccinrace op één paard, vaccins van BioNTech-Pfizer, en kreeg zijn dosissen snel geleverd vanuit Puurs. Hij dankt dat aan de hoge prijs die hij ervoor over had en aan de doorverkoop van de persoonlijke gegevens van zijn ingeënte burgers.

Super Mario

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel trok de voorbije dagen een ander debat op gang. Moet Europa een echt uitvoerverbod lanceren in plaats van een soft controlemechanisme? Sinds eind januari moeten farmaproducenten toelating vragen voor de export van vaccins en hun grondstoffen. 249 zendingen, samen meer dan 34 miljoen dosissen, vertrokken in die periode naar 34 landen in alle windstreken. 250.000 dosissen van AstraZeneca naar Australië werden tegengehouden.

Michel wees er in zijn maandelijkse nieuwsbrief op dat Europa geen exportverbod hanteert, in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De vraag die hij had moeten stellen is: hoeveel zelfgebrouwen vaccins exporteren de Britten? Het antwoord is nul.

De Italiaanse premier Mario Draghi vetode de export van de 250.000 AstraZeneca-vaccins naar Australië. Eind vorige maand had Draghi op een Europese videotop gepleit voor een veel forsere aanpak van de farmaproducenten die de beloofde vaccins niet leveren. De premier gooide zijn internationale prestige in de schaal in de hoop de Commissie aan te zetten tot meer daadkracht.

Bidens Defence Act

Niet alleen de Britten houden export tegen, ook de Verenigde Staten. 'De signalen die we krijgen van Joe Biden zijn slechter dan onder Donald Trump,' zegt een EU-diplomaat. Bidens US Defence Production Act bevoordeelt expliciet de eigen lokale productie en verhindert de export. Europa vreest dat de levering van vaccins van Johnson & Johnson niet alleen vertraagd wordt door opstartproblemen voor het biologisch productieproces, maar ook door dat exportverbod.

De signalen die we krijgen van Joe Biden zijn slechter dan die onder Donald Trump. EU-diplomaat

De Amerikaanse president beloofde EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen overleg over de vaccinatiestrategie. Maar het dagelijkse contact tussen EU-commissaris Thierry Breton en de Amerikaanse coronacoördinator Jeffrey Zients heeft nog geen versoepeling opgeleverd. Vrijdag vroeg AstraZeneca de Amerikaanse regering om dosissen van het eigen vaccin naar Europa te mogen verschepen. De VS hebben toch nog geen goedkeuring gegeven aan het in Oxford ontwikkelde vaccin. Maar het antwoord van de VS kwam prompt: 'We geven de voorkeur aan de eigen bevolking.'

Goodwill

Die realiteit daalt in en dreigt hete gespreksstof te worden op de Europese top van 25 en 26 maart. Meerdere Europese leiders voelen zich aangesproken door het pleidooi van Draghi, is in EU-kringen te horen. 'Europa is zeer genereus, maar we kunnen op weinig goodwill rekenen', erkent een diplomatieke bron. Toch beseffen anderen het gevaar: 'Die logica leidt alleen tot een verdere escalatie, en daarbij verliest iedereen.'