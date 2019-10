Rome begraaft megaboormachines in metrokoker onder Forum Romanum

Rome legt nieuwe metrolijnen aan. Maar het bedrijf dat de werken overziet, is bijna bankroet. Er is geen geld om de boormachines weg te halen.

Onder het eeuwenoude Forum Romanum begraaft Rome dra twee moderne ijzeren monsters. Door geldproblemen strandt de aanleg van een derde metrolijn. De boormachines blijven achter in de tunnelkoker.

Wie al eens op citytrip naar Rome ging, heeft het ongetwijfeld aan den lijve ondervonden. In vergelijking met andere grootsteden als Parijs, Madrid of Londen stelt het openbaar vervoer in de Italiaanse hoofdstad weinig voor.

Lange tijd konden inwoners en toeristen slechts twee metrolijnen gebruiken om zich te verplaatsen. Een derde lijn, van de oostelijke voorsteden via het historische centrum naar het Vaticaan en de Piazzale Clodio in het noorden, zou daar verandering in brengen.

De plannen dateren van 1990. Destijds mikten de initiatiefnemers van het project op een opening van de ruim 25 km lange metrolijn met 30 haltes in 2000. Uiteindelijk ging de eerste spade pas zes jaar later in de grond. Het was het begin van een enorm hindernissenparcours. Meer dan eens vielen de werken stil omdat arbeiders tientallen meters onder de Romeinse straten en gebouwen op archeologische vondsten stootten. Maar rond het project hing ook al snel een zweem van corruptie en wanbeleid.

Het is te duur en te moeilijk om de boormachines uit de metrokoker te halen. Enrico Stefàno Voorzitter commissie Mobiliteit Rome

Ondanks alle obstakels nam Rome in het najaar van 2014 een eerste stuk van de lijn C in gebruik. In juni 2015 en mei 2018 gingen nog eens zeven stations open, waardoor de lijn nu 22 stops telt. Tegen 2024 komen daar nog twee haltes bij, waaronder die aan het Colosseum.

Zoals het er nu naar uitziet, wordt de stop aan het bekende amfitheater het eindstation van metro C. Want Roma Metropolitane, het bedrijf dat het project overziet, gaat in ‘gecontroleerde vereffening’. Dat maakte de burgemeester van Rome, Virginia Raggi van de links-populistische Vijfsterrenbeweging, bekend. ‘De voorbije jaren is meermaals overheidsgeld in Roma Metropolitano geïnjecteerd. Maar elk jaar verbrandt het bedrijf 6 miljoen euro. Een nieuwe herkapitalisering was geen optie want we zitten in een vicieuze cirkel.’

Bizarre situatie

De vereffening leidt tot een bizarre situatie. Roma Metropolitane besliste de twee megaboormachines die het de voorbije jaren inzette voor de graafwerken achter te laten 40 meter onder de archeologische site van het Forum Romanum. ‘Het is te duur en te moeilijk om ze weg te halen’, stelde Enrico Stefàno, de voorzitter van de commissie Mobiliteit in Rome. Hij sluit niet uit dat de werken ooit nog worden hervat. ‘Maar dan zijn nieuwe boormachines nodig.’

Het is niet de eerste keer dat Rome de media haalt met minder positieve berichten. Afgelopen zomer kreeg de reputatie van de stad een knauw omdat het vuilnis zich in de straten ophoopte en toeristen zich door de stank en het afval een weg moesten banen naar de trekpleisters. De Romeinen klagen ook al jaren over de vele kuilen in de straten en de bussen die heel onregelmatig rijden of in brand vliegen.