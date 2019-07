Rome bekeurt onbeschaafde toeristen

Het bestuur van de Italiaanse hoofdstad is het zat: de pootjebadende of, erger, zwemmende toeristen in de barokke fonteinen van de stad, de hordes losgeslagen dronken jongeren op een 'pubcrawl' en de vandalen die het Colosseum bekladden. De afgelopen twee jaar waren er veertig toeristen die het nodig vonden hun namen te kerven in de gewelven van het grootste amfitheater ter wereld, zo schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera.