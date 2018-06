Rome wil Roma laten tellen

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wil precies weten hoeveel Roma er in Italië leven.

'Om een beeld te krijgen van de situatie moeten we weer eens doen wat vroeger telling heette', zei de leider van rechts-populistische partij Lega op de tv-zender TeleLombardia. Wat hem betreft mag het tellen ook een 'persoonsregistratie' of 'momentopname' worden genoemd.

Salvini's verklaring leidde tot verontwaardiging in de media. De krant La Repubblica sprak van een 'shock'. Daarop reageerde de minister via Twitter met: 'Hoezo? Ik denk ook aan de arme kinderen, die les krijgen in diefstal en wetteloosheid.' Salvini kondigde ook aan de illegale woonwagenkampen te sluiten en ongewenste vreemdelingen het land uit te zetten.