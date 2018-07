Ronaldo schikt voor 19 miljoen euro met Spaanse fiscus

Cristiano Ronaldo lijkt met een schone lei te kunnen beginnen aan zijn voetbalavontuur in Italië. Enkele dagen voor hij bij Juventus Turijn zijn opwachting maakt op de trainingsvelden, heeft de linksbuiten de laatste losse eindjes in Spanje aan elkaar geknoopt.

De 33-jarige meervoudige wereldspeler van het jaar had kort na de uitschakeling van Portugal op het wereldkampioenschap voetbal in Rusland weliswaar al een punt gezet achter zijn sportieve avontuur bij Real Madrid. Maar met de Spaanse fiscus lag hij nog in de clinch.

Fiscus gedribbeld

Het Spaanse ministerie van Financiën had zijn pijlen gericht op de Portugees nadat het ontdekt had dat hij tussen 2011 en 2014 niet alleen zijn tegenspelers op het veld maar ook de fiscus dribbelde. Voor de hele periode ging het om een bedrag van bijna 14,8 miljoen euro.

De zaak sleepte al geruime tijd aan. Net geen jaar geleden was CR7 door een onderzoeksrechter in Madrid over de affaire op de rooster gelegd. 'De Spaanse fiscus weet tot in de kleinste details hoeveel ik verdien want we hebben alle gegevens overgemaakt. Ik heb nooit de intentie gehad belastingen te ontduiken', verklaarde hij destijds.