Rookverbod in Spanje in strijd tegen corona

Spanje schroeft de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus op. Voortaan is het verboden te roken in de openbare ruimte. De regering legt ook het nachtleven aan banden.

Spanje slaagt er maar niet in het oprukkende coronavirus weer een halt toe te roepen. Sinds eind juni het slot van de maatschappij gegaan is, zijn op steeds meer plaatsen in het land nieuwe broeihaarden opgedoken.

Donderdag alleen registreerden de Spaanse autoriteiten net geen 3.000 nieuwe besmettingen. Dat was de sterkste stijging in 24 uur sinds eind mei. Aanvankelijk hadden vooral de regio's Catalonië en Aragón af te rekenen met opflakkeringen. Maar intussen is het virus in zowat alle provincies van het land aan een opmars bezig.

Rookverbod

De evolutie zet de Spaanse regering ertoe aan extra maatregelen te nemen in een poging de verspreiding van het longvirus in te dammen. 'Voortaan is het in het hele land verboden te roken in de openbare ruimte als de roker niet minstens twee meter afstand kan bewaren van anderen', maakte de Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa vrijdag bekend na overleg met de regio's. Galicië en de Canarische Eilanden grepen donderdag al naar die maatregel.

De linkse ploeg van premier Pedro Sánchez legt ook het nachtleven aan banden. Restaurants mogen niet langer dan 1 uur 's nachts openblijven. Uitbaters moeten erop toezien dat tafels ver genoeg uit elkaar staan. Per tafel zijn ook maximaal tien gasten toegelaten.

Discotheken, danszalen en bars gaan tot nader order helemaal dicht. Met een groep vrienden gezellig pinten pakken in een park, op het strand of op een andere openbare plaats is ook uit den boze. Illa spoorde de regionale besturen aan streng toe te zien op de naleving van die maatregel.

Jongeren

Die oproep komt niet als een verrassing. De voorbije weken doken heel wat beelden op van jongeren die feestjes bouwden op het strand of in een park. De regels over social distancing gingen daarbij overboord. Met alle gevolgen van dien. Sinds het slot van de Spaanse maatschappij ging, raakten veel meer jongeren besmet met het coronavirus.

'We kunnen ongehoorzaam gedrag dat een invloed heeft op de hele maatschappij niet langer tolereren', stelde de Spaanse minister van Volksgezondheid vrijdag om zijn oproep tot de regionale besturen te verantwoorden.