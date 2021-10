Ruim 1.100 kinderen van gedupeerden in Nederlandse toeslagenaffaire uit huis geplaatst

Statistisch onderzoek toont voor het eerst de omvang aan van de toeslagenaffaire, die de Nederlandse regering-Rutte III ten val bracht.

In de toeslagenaffaire werden duizenden Nederlanders door de belastingdienst ten onrechte beschuldigd van geknoei met toeslagen voor kinderopvang. Ze moesten vaak tienduizenden euro's terugbetalen, waardoor ze in de schulden belandden, hun baan verloren of uit hun huis werden gezet. Het schandaal leidde begin dit jaar tot de val van het kabinet-Rutte III.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt nu voor het eerst in kaart hoe zwaar de gedupeerden zijn getroffen. Volgens berekeningen van het CBS zijn tussen 2015 en 2020 1.115 kinderen van ouders die in de toeslagenaffaire zijn getroffen uit hun huis geplaatst. De Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming past die maatregel toe als 'de ontwikkeling van het kind in gevaar dreigt te komen'. Een kind wordt dan bij een pleeggezin of in een instelling onder toezicht gesteld.

Het CBS nuanceert dat het om een ruwe schatting gaat. Het staat niet voor al die kinderen vast dat de uithuisplaatsing een rechtstreeks gevolg is van de onterechte terugbetaling van kindertoeslagen die de ouders in de financiële ellende stortte. Daarvoor is volgens het CBS verder onderzoek nodig.

Tegelijk ligt het aantal uit huis geplaatste kinderen wellicht een pak hoger. Het CBS beschikt alleen over data vanaf 2015, terwijl de toeslagenaffaire al jaren voordien speelde. 47.000 ouders hebben zich als gedupeerde gemeld, van wie er al 18.000 erkend zijn als slachtoffer. Zij ontvingen een compensatie van 30.000 euro.