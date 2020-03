'Rusland doet alles om MH17-proces te saboteren'

Een stuk van vlucht MH17 in een veld in Oost-Oekraïne.

In Nederland is het proces naar het neerschieten van vlucht MH17 begonnen. Op de tweede dag zegt het Openbaar Ministerie te vrezen dat Rusland getuigen zal opsporen en vermoorden.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft sterke aanwijzingen dat Rusland het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 dwarsboomt. Dat heeft de officier van justitie gezegd op de tweede dag van het strafproces, dat maandag in een zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol begon. 'De feiten werpen een donkere schaduw over dit onderzoek. Er zijn sterke bewijzen dat Rusland erop gebrand is het te saboteren.'

Vooral het lot van de anonieme getuigen, die voor Rusland belastende verklaringen hebben afgelegd, leidt tot ongerustheid. De officier noemde het 'een realistisch scenario' dat de Russische inlichtingendiensten hun identiteit proberen te achterhalen, waardoor hun leven op het spel staat. 'Meerdere getuigen vrezen voor hun leven. Die angst is niet onterecht.' Hij wees erop dat de Russische inlichtingendiensten eerder al achter enkele moorden op Europese bodem zaten.

In het eerste proces over de gebeurtenissen van juli 2014 staan vier verdachten - drie Russen en een Oekraïner - terecht voor hun betrokkenheid bij het aanvoeren en in stelling brengen van de Boek-lanceerinstallatie waarmee de Boeing 777 van Malaysian Airlines boven Oost-Oekraïne werd neergehaald. Alle 298 mensen aan boord stierven. De meesten van hen waren Nederlanders.

Strafdossier van 36.000 pagina's

De vier - Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko - riskeren levenslang voor moord en het vernietigen van een luchtvaartuig, maar worden er niet van beschuldigd de raket te hebben afgevuurd. Dat deden waarschijnlijk onbekende Russische militairen. Geen van de vier is aanwezig op het proces. Waarschijnlijk houden ze zich op in Rusland, maar dat is niet van plan ze uit te leveren.

Het proces in Nederland kwam er nadat een poging om een VN-tribunaal op te zetten op een Russisch veto in de Veiligheidsraad was gebotst. Centraal staat een dossier van 36.000 pagina's van het Joint Investigation Team, een samenwerking tussen Nederland, België, Australië, Maleisië en Oekraïne, de landen waar de meeste slachtoffers vandaan kwamen. Hun conclusie luidt dat MH17 werd neergeschoten vanaf een Boek-lanceerinstallatie die vanuit Rusland naar Oost-Oekraïne was gebracht.