Rusland laat dossier tegen onderzoeksjournalist vallen

Tegen de aanhouding van de onderzoeksjournalist was de jongste dagen heel wat protest gerezen.

De 36-jarige Goloenov werkt voor het onafhankelijke en Kremlin-kritische online medium Medoeza. Hij werd vorige week opgepakt en beschuldigd van de smokkel van cocaïne en de designerdrug mephedrone. Daarop staan straffen tot 20 jaar. Volgens de journalist hadden de autoriteiten die drugs zelf in zijn rugzak verstopt. Hij zegt ook te zijn geslagen door de politie bij zijn arrestatie.

Corruptie

Medoeza vermoedt dat de man geviseerd wordt voor zijn journalistieke werk. Hij berichtte onder meer over veronderstelde corruptie door de burgemeester van Moskou. De journalist werd de afgelopen maanden bedreigd. Veel andere media en zelfs enkele Russische politici toonden zich verontwaardigd over zijn aanhouding: een online petitie kreeg meer dan 70.000 handtekeningen. Ook internationaal rees er protest

De organisatie Reporters sans Frontières (Verslaggevers Zonder Grenzen) reageerde alvast verheugd op de vrijlating. Die is volgens haar het gevolg van 'een historische mobilisatie van de burgerlijke maatschappij in Rusland', zegt RSF op Twitter. 'Zij die geprobeerd hebben hem deze slag toe te dienen, moeten nu worden berecht. Wij blijven intussen gemobiliseerd voor de andere journalisten die opgesloten zitten in Rusland.'