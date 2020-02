Rusland moet 50 miljard betalen voor onteigening Joekos

De aandeelhouders van het onteigende oliebedrijf Joekos hebben recht op 50 miljard dollar, oordeelt een Den Haagse rechtbank.

De gedupeerde aandeelhouders van Joekos kregen in 2014 al een schadevergoeding toegewezen voor de onteigening van het oliebedrijf. Met 50 miljard dollar was het het hoogste bedrag dat in het kader van internationale arbitrage werd toegewezen. Maar Rusland ging in beroep en kreeg in 2016 gelijk.

Een rechtbank in het Nederlandse Den Haag oordeelde dinsdag dat Rusland nu toch 50 miljard dollar moet ophoesten. Maar daarmee is de zaak nog niet afgehandeld. Moskou kondigde al aan naar het Nederlands hooggerechtshof te stappen. Dat moet een definitieve uitspraak doen in een zaak die al 15 jaar aansleept.

Joekos was een van de grootste olie- en gasbedrijven van Rusland. Maar nadat oprichter Mikhail Khodorkovski zich had ontpopt als een politiek rivaal van president Vladimir Poetin, werd hij veroordeeld voor fraude in een duidelijk politiek proces. Joekos werd genationaliseerd en vervolgens in delen doorverkocht aan oligarchen die op goede voet stonden met het Kremlin.