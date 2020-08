Rusland weigert onderzoek naar Navalny

Navalny werd vrijdag onwel op een vliegtuig naar Moskou. Hij werd opgenomen in een Siberisch ziekenhuis, en zaterdag met een Duits toestel overgebracht naar Berlijn. Daar vonden de dokters gif in het lichaam van Navalny, die al jaren de corruptie en repressie onder Russisch president Vladimir Poetin aanklaagt. Eerder belandde Navalny meermaals in de cel, en mocht hij in 2018 niet deelnemen aan de Russische verkiezingen.