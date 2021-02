Rusland zet drie Europese diplomaten het land uit

De Russische regering is van plan drie Europese diplomaten het land uit te zetten. Ze zouden hebben deelgenomen aan de protesten tegen de opsluiting van de opposant Aleksej Navalny.

De drie - een Pool, een Zweed en een Duitser - wordt de deur gewezen omdat ze zich zouden hebben gemengd in de protesten in de nasleep van de opsluiting van de Kremlin-opposant Aleksej Navalny. Het nieuws raakte vrijdag bekend, net op het moment dat de Europese buitenlandchef Josep Borrell op bezoek was bij zijn Russische collega Sergei Lavrov.

Dat de drie aan de protesten deelnamen, is volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken 'onaanvaardbaar en niet in overeenstemming met hun status als diplomaat'. Borrell verwerpt die beweringen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron veroordeelden de Russische actie.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden sprak afgelopen nacht harde taal aan het adres van Rusland. 'De dagen van Russische cyberaanvallen, inmenging in onze verkiezingen en vergiftigingen van de eigen burgers zijn voorbij. De politiek gemotiveerde opsluiting van Navalny is uiterst zorgwekkend. Meneer Navalny wordt gezocht omdat hij corruptie aan de kaak stelt. Hij zou onmiddellijk vrijgelaten moeten worden.'

Laag pitje

Uitgerekend deze week bracht met Borrell voor het eerst sinds 2017 een hoge Europese functionaris een bezoek aan Rusland. De Europees-Russische relatie staat op een laag pitje. De opsluiting van Navalny is de laatste in een reeks gebeurtenissen die de verhoudingen op scherp zet. Europa veroordeelde de opsluiting en het gewelddadige neerslaan van de straatprotesten in Rusland.

Op een gezamenlijke persconferentie schuwden Borrell en Lavrov de harde taal niet. 'We moeten erkennen dat onze relatie de jongste jaren getypeerd wordt door fundamentele verschillen en een gebrek aan vertrouwen', zei Borrell. 'We beschouwen elkaar meer als rivalen dan als partners.' Lavrov kaatste de bal terug. 'De EU is een onbetrouwbare partner. Een verdere verslechtering van de relaties zou zware consequenties hebben.'

Spoetnik V

Tegelijk had Borrell lovende woorden voor Spoetnik V, het Russische coronavaccin. Uit een klinische studie bleek deze week dat het middel voor 91,6 procent bescherming biedt tegen Covid-19. Borrell sprak in Moskou de hoop uit dat het Europese geneesmiddelenagentschap EMA het middel snel een goedkeuring geeft.

'Die hoge werkzaamheid is goed nieuws voor de mensheid', zei Borrell. 'Het betekent een extra wapen in de strijd tegen de pandemie. Ik hoop dat de EMA er snel in slaagt het vaccin beschikbaar te maken in Europa. Dat zou goed zijn omdat wij, zoals u weet, onvoldoende vaccins ter beschikking hebben. Een bijkomend middel zou dus zeer welkom zijn. Nogmaals gefeliciteerd aan de Russische wetenschappers.'