'Russen probeerden Britse verkiezingen te beïnvloeden'

De Britse regering beschuldigt Rusland van een poging om de parlementsverkiezingen van 2019 te verstoren via de publicatie van gevoelige documenten over het vrijhandelsoverleg met de VS.

'Overheidsonderzoek heeft uitgewezen dat Rusland de Britse parlementsverkiezingen van 2019 wilde saboteren.' Die boodschap stuurde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab donderdag de wereld in. De Russen zouden daarvoor gevoelige documenten gebruikt hebben over de onderhandelingen met de VS over een vrijhandelsakkoord na de brexit. Uit die documenten moest blijken dat de NHS, de nationale gezondheidsdienst, in het onderhandelingspakket zat.

Het is niet de eerste keer dat Rusland beschuldigd wordt van inmenging in westerse verkiezingen. Gelijkaardige beschuldigingen werden al geuit bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en de Franse verkiezingen van 2017. Rusland heeft die aantijgingen altijd van de hand gewezen.

De gevoelige documenten werden illegaal verkregen voor de verkiezingen en online gezet via het mediaplatform Reddit. Dominic Raab Britse minister van Buitenlandse Zaken

'Het is vrijwel zeker dat Russische individuen de verkiezingen van 2019 wilden beïnvloeden door illegaal verkregen overheidsmateriaal online te zetten', verklaarde Raab in een mededeling. 'De gevoelige documenten werden illegaal verkregen en online gezet via het mediaplatform Reddit.'

Verder onderzoek wees uit dat de documenten nauwelijks impact hadden op het verloop van de verkiezingen. Huidig premier Boris Johnson won afgetekend van zijn Labour-rivaal Jeremy Corbyn en veroverde een ruime meerderheid om de brexit door te voeren. Corbyn had de documenten wel in handen, maar de politieke discussie bij de verkiezingen ging uitsluitend over de brexit.

Iedere poging om tussen te komen in een democratisch proces is onaanvaardbaar. Dominic Raab Britse minister van Buitenlandse Zaken

'Er zijn geen bewijzen van een grote Russische campagne,' zegt Raab, 'maar iedere poging om tussen te komen in een democratisch proces is onaanvaardbaar. De Britse regering houdt zich het recht voor om de gepaste maatregelen te nemen.'

De Russen hadden niet onmiddellijk een reactie op de Britse verklaringen. De Russische president Vladimir Poetin, zelf een gewezen spion, heeft de westerse beschuldigingen altijd weggelachen.

Opvallend is dat de verklaring van Raab er komt nadat een parlementscommissie bekend heeft gemaakt dat ze volgende week een rapport over mogelijke Russische inmenging zal publiceren. Die publicatie is herhaaldelijk uitgesteld. Sommigen vermoeden dat het rapport geen zware bevindingen kan voorleggen en dat Raab daarom al een voorschot neemt op de hele zaak. Maar een woordvoerder van premier Johnson noemde dat 'onzin'.

Gespannen relaties

De verstandhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland zit al geruime tijd onder nul. In 2018 stelde Londen Moskou verantwoordelijk voor de moordpoging op de voormalige dubbelspion Sergei Skripal op Britse bodem. Er zou zenuwgas van Russische oorsprong zijn gebruikt en twee hoge officieren van de Russische militaire inlichtingendienst werden geïdentificeerd als vermoedelijke daders. Rusland ontkende alle betrokkenheid.

Vorig week legde Londen nog sancties op tegen 25 Russen en 20 Saoedi's. Volgens Raab waren de sancties bedoeld om 'het witwassen van bloedgeld' te verhinderen.

De 25 Russen, onder wie een topmagistraat, zouden volgens Londen betrokken geweest zijn bij de dood van de Russische advocaat Sergei Magnitsky. Die werd gearresteerd nadat hij Russische topambtenaren beschuldigd had van massale fiscale fraude. Hij overleed in 2009 in een Russische gevangenis.