Russisch leger bestrijdt gigantische bosbranden

President Vladimir Poetin zet nu toch het leger in om bosbranden in Siberië te bestrijden. Een gebied ter grootte van België staat in lichterlaaie.

Recordtemperaturen hadden grote delen van de Siberische bossen heel kwetsbaar gemaakt voor brand. Rusland kondigde de noodtoestand af in vier Siberische districten. Rookwolken strekken zich duizenden kilometers uit tot aan het Oeralgebergte en zijn zichtbaar vanuit de ruimte.

Poetin beval het ministerie van Defensie in te grijpen, liet het Kremlin woensdag weten. Dat is een ommezwaai van het beleid. In 2015 besloot de regering branden die geen schade aan eigendommen veroorzaakten en die niemand in gevaar brachten niet langer te bestrijden. Door dat beleid kon het vuur zich deze zomer snel en ver verspreiden.

De temperatuur in het gebied ligt 6 graden boven het dertigjarig gemiddelde van 1981 tot 2010.

Klimaat

'Door de klimaatverandering zien we veel meer extreme weergebeurtenissen', zei Oksana Tarasova van de World Meteorological Organization in Genève. 'We zien langere periodes zonder regen en met hogere temperaturen die de ideale omstandigheden creëren voor deze branden.'

Meer dan 800.000 mensen onderschreven een petitie waarin werd gevraagd de noodtoestand af te kondigen. De petitie was een initiatief van een inwoner van Tomsk, een stad zo'n 700 kilometer van het epicentrum van de branden. Ondanks die afstand was de stad de voorbije weken gehuld in rook.