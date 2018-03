Russische balling dood aangetroffen in Londen

Nikolaj Gloesjkov, een vriend en zakenpartner van de in 2013 overleden Russische oligarch Boris Berezovski, is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk.

Het levenloze lichaam van Gloesjkov (68) werd maandagavond aangetroffen door familie en vrienden van de man. Dat meldt de krant The Guardian op gezag van de advocaat van de man.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend, maar de autoriteiten zullen wellicht willen weten of er een verband is met de dood van de Russische ex-spion Sergej Skripal en diens dochter. Zij werden vergiftigd met het zenuwgif sarin, en het Britse gerecht heeft sterke vermoedens dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is.

Poetin

Gloesjkov is één van de vele Russische ballingen die in Londen wonen. Hij was bevriend met de in 2013 overleden oligarch Boris Berezovski, die één van de meest uitgesproken critici was van de Russische president Vladimir Poetin.

In de jaren negentig werkte Gloesjkov voor de staatsluchtvaartmaatschappij Aeroflot en het LogoVAZ-autobedrijf van Berezovski. In 1999, toen Berezovski in onmin raakte met president Poetin en naar het Verenigd Koninkrijk vluchtte, werd Gloesjkov beschuldigd van het witwassen van geld en fraude. Hij bracht vijf jaar door in de gevangenis en kwam in 2004 vrij.