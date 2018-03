Russische ex-spion mogelijk vergiftigd in Engeland

Een voormalige Russische spion, die was overgelopen naar het Verenigd Koninkrijk, is dinsdag in Zuid-Engeland bewusteloos en doodziek in het ziekenhuis opgenomen, wellicht na een vergiftiging.

De 66-jarige man werd bewusteloos aangetroffen op een bank in een shoppingcenter in Salisbury. Sergei Skripal, een ex-kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst GRU, woont in Engeland sinds 2010. Ook een 33-jarige vrouw naast hem was bewusteloos. Volgens de politie zijn ze in contact gekomen met een onbekende chemische substantie.

Volgens de Britse overheid is er niet meteen een risico voor het brede publiek in Salisbury, maar uit voorzorg sloten ze het gebied rond het bankje af voor onderzoek. 'We vragen de mensen niet te speculeren over wat is gebeurd', zei agent Craig Holden aan journalisten.

Litvinenko

De zaak doet denken aan de moord op de voormalige KGB-agent Alexander Litvinenko, die in 2006 in Londen werd vergiftigd met radioactief polonium. De Britse inlichtingendiensten vermoeden dat de Russische president Vladimir Poetin groen licht heeft gegeven voor die moord. Het Kremlin heeft dat altijd ontkend. Litvinenko was zes dagen voor zijn vergiftiging van Rusland naar Londen gevlucht. Hij werd vergiftigd toen hij groene thee dronk in het Londense hotel Millenium.

Skripal, die nu op intensieve zorgen ligt, is eveneens een vijand van het Kremlin. De Russische veiligheidsdienst FSB arresteerde hem in 2004 op verdenking dat hij tientallen Russische spionnen heeft verraden aan de Britse inlichtingendienst MI6. Na een geheim proces werd hij veroordeeld tot dertien jaar gevangenis. Volgens Russische media had Skripal bekend dat hij het verraad pleegde in ruil voor geld, waarvan een deel op een Spaanse rekening werd gestort.

Genade

In 2010 verleende toenmalig president Dimitri Medvedev hem echter genade, als onderdeel van een van de grootste spionnenruilen sinds het einde van de Koude Oorlog. Op de tarmac van de luchthaven van Wenen parkeerden een Amerikaans en een Russisch vliegtuig zich toen naast elkaar, waarna de spionnen van vliegtuig wisselden.