Russische opposant Aleksej Navalny mogelijk vergiftigd

Aleksej Navalny, een felle criticus van het Kremlin, vecht in een ziekenhuis in Omsk voor zijn leven. Hij werd mogelijk het slachtoffer van een vergiftiging. De behandelende artsen hebben nog geen definitieve diagnose gesteld.

De 44-jarige Navalny werd donderdagochtend ziek op de vlucht tussen het Siberische Tomsk en Moskou. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Omsk. Navalny werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij ligt in coma en wordt beademd.

'We nemen aan dat Aleksej werd vergiftigd nadat iets in zijn thee is gedaan, het is het enige dat hij dronk vanochtend', zei Kira Jarmisj, de woordvoerster van de bekendste Russische oppositieleider.

De dokters in het ziekenhuis legden tegenstrijdige verklaringen af. Volgens sommigen was zijn toestand ernstig maar stabiel, anderen verklaarden dat zijn leven nog altijd in gevaar is. De vrouw van Navalny, Joelia, vloog samen met hem naar Moskou, maar mocht hem nog niet bezoeken. De politie kwam massaal ter plaatse.

Uitgesproken oppositieleider

Navalny, die door de nationale Russische media wordt genegeerd, is de meest uitgesproken oppositieleider. Hij is vooral bekend van zijn onderzoeken naar corruptie bij de Russische elite. Navalny post zijn bevindingen op YouTube, waar hij vier miljoen volgers heeft. De video's brengen de verborgen rijkdom van politici en hoge ambtenaren voor het voetlicht.

Ik doe al lang aan politiek en ik ben al dikwijls gearresteerd. Het is een onderdeel van mijn leven. Aleksej Navalny Russische oppositileider

Navalny en zijn organisatie FKB zijn geregeld het doelwit van de Russische autoriteiten. De lokalen van de FKB zijn herhaaldelijk doorzocht en de tegoeden zijn aangeslagen. De organisatie werd beschuldigd van buitenlandse financiering en is veroordeeld wegens corruptie.

Dat Navalny in het vizier loopt van de autoriteiten is geen verrassing. Hij is al jaren een luis in de pels van de Russische machtshebbers. Tijdens de zomer van 2019 organiseerde hij in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou niet zonder succes verschillende manifestaties. Het initiatief leidde tot de nederlaag van meerdere Kremlin-kandidaten.

Zwakke plek Poetin

In 2017 en 2018, voor de laatste presidentsverkiezingen, had Navalny ook al eens tienduizenden jongeren op de been weten te brengen over heel Rusland. Zo raakte hij de zwakke plek van president Vladimir Poetin, want die heeft nauwelijks aanhang onder de jeugd.

De dissident heeft een woelig politiek verleden. In 2007 werd hij uit de liberale partij Jabloko gezet wegens zijn nationalistische overtuigingen. Toch verwierf hij pas echt bekendheid bij de parlementsverkiezingen van 2011, toen er een golf van verzet over Rusland rolde.

In september 2013 werd hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou de verrassing door met 27 procent van de stemmen net achter de aftredende burgemeester te eindigen. Dat was de laatste keer dat Navalny zich verkiesbaar kon stellen, maar hij bleef wel de legitimiteit van het regime van Poetin in twijfel trekken.

Veroordelingen

Dat engagement had gevolgen. Navalny is herhaaldelijk administratief aangehouden en liep verschillende veroordelingen op, maar staakte de strijd nooit. 'Ik doe al lang aan politiek en ik ben al dikwijls gearresteerd. Het is een onderdeel van mijn leven. Ik doe het werk dat ik graag doe en de mensen steunen me. Ik heb veel aanhangers, Wat kan een mens nog gelukkiger maken?'