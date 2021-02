Russische oppositieleider Navalny veroordeeld

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is veroordeeld tot drieënhalf jaar cel. Met het vonnis dreigen de protesten tegen het regime te escaleren. En verkilt de relatie tussen Moskou en het Westen.

Volgens de rechtbank in Moskou schond Navalny 'systematisch' de voorwaarden van een voorwaardelijke celstraf na een veroordeling wegens fraude in 2014. Hij had zich de afgelopen maanden bij de politie moeten melden, maar kon dat niet omdat hij in Duitsland herstelde van een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok.

'Ik raakte in een coma, werd wakker, verliet het ziekenhuis, belde met mijn advocaat en stuurde jullie een verklaring over mijn verblijfplaats', zei Navalny tijdens de zitting. 'Natuurlijk was ik niet thuis. Wat had ik nog kunnen doen?' Hij herhaalde dat het regime van president Vladimir Poetin achter de aanslag zat. 'Poetin zal de geschiedenis ingaan als gifmenger', zei Navalny in de rechtszaal.

Navalny werd opgepakt vlak nadat hij op 17 januari teruggekeerd was naar Rusland. De arrestatie leidde tot een protestgolf waarbij tienduizenden Russen de straat optrokken. Om nieuwe demonstraties te verijdelen hadden de autoriteiten dinsdag de omgeving van het gerechtsgebouw hermetisch afgesloten. De ordepolitie was massaal aanwezig en pakte volgens mensenrechtenactivisten meer dan 280 mensen op, onder wie ook journalisten.

Harde boodschap

De veroordeling van Navalny dreigt druk te zetten op de relaties tussen Rusland en het Westen. Het Kremlin zei dinsdag te hopen dat de Europese Unie niet de 'stommiteit' begaat om haar relaties met Moskou te koppelen aan het lot van Navalny. Later deze week is de Europese buitenlandchef Josep Borrell in Moskou voor overleg. 'Als hij ons een harde boodschap brengt, zal onze minister van Buitenlandse Zaken hem even hard van antwoord dienen', zei Dmitri Peskov, de woordvoerder van Poetin.

Als Borrell ons een harde boodschap brengt, zal onze minister van Buitenlandse Zaken hem even hard van antwoord dienen. Dmitri Peskov Woordvoerder van president Vladimir Poetin

Meerdere Europese landen hebben al gedreigd met nieuwe sancties als Moskou het been stijf houdt in de zaak-Navalny. Vooral na de brutale onderdrukking van de recente protesten - waarbij de autoriteiten duizenden demonstranten oppakten - klinkt de roep om extra maatregelen steeds luider. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken houden de sancties voorlopig achter de hand en zeggen de dialoog met Moskou nog een kans te willen geven.

Nord Stream 2

Door de escalatie klonk de voorbije weken steeds luider de roep voor sancties tegen Nord Stream 2, de omstreden gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland.

Door de escalatie van de zaak-Navalny klonk de voorbije weken steeds luider de roep voor sancties tegen Nord Stream 2, de omstreden gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland. Het prestigeproject, dat geleid wordt door het Russische Gazprom, moet de aardgastoevoer naar Duitsland verdubbelen. De bouw zit in de laatste fase: van de 1.230 kilometer pijpleiding moet er nog minder dan 150 kilometer worden gelegd.

Nord Stream 2 ligt al langer onder vuur omdat het volgens critici een geopolitiek wapen is van het Kremlin. Maar vooral Duitsland houdt vast aan het project, ook al omdat het het Russische gas nodig heeft. En dat botst op onbegrip bij de EU-partners. Polen en de Baltische staten zijn al langer tegen en ook Frankrijk herhaalde deze week zijn bezwaren.