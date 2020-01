Russische regering neemt ontslag

Verrassend nieuws uit Moskou. De Russische premier Medvedev, die al geruime tijd een duo vormt met president Poetin, kondigt zijn vertrek aan. Sinds 2012 was Medvedev premier. Tussen 2008 en 2012 was Medvedev zelfs president, tot Vladimir Poetin in 2012 opnieuw het roer overnam. Het Kremlin benadrukt dat de ontslagnemende regering nog zal aanblijven tot een nieuwe regering wordt aangeduid.

Referendum

In zijn jaarlijkse 'State of the Union' had de Russische president vandaag een grondwetshervorming voorgesteld. Het Kremlin wil voortaan dat het Russische parlement zelf een nieuwe premier aanduidt. Zo zou de keuze niet langer in handen blijven van de president. Poetin wil dit voorstel via een referendum voorleggen aan de Russische bevolking. Een concrete timing voor het referendum is nog niet bepaald.