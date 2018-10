Rutte en Merkel tegen plan om opvang migranten af te kopen

Europa blijft verdeeld over de aanpak van migratie. Een Oostenrijks plan om verplichte quota te vervangen door de betaling voor opvang elders in de EU, valt op een koude steen.

De voorbije drie jaar stond de migratiecrisis telkens prominent op de agenda van elke Europese top. Dat was donderdag in Brussel niet anders. En alweer kon nauwelijks vooruitgang geboekt worden in de zoektocht naar een oplossing waarin alle lidstaten zich kunnen vinden.

De moeilijkste knoop in de discussie is de verplichte solidariteit in de vorm van quota voor de opvang van migranten. De Oost-Europese landen, die tot nog toe veel minder ervaring hebben met migratie, zijn daar mordicus tegen gekant.

Oost-Europa

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz legde de EU-leiders een plan voor om lidstaten de keuze te laten: betalen voor solidariteit elders in Europa of zelf een quotum migranten opnemen. Met dat plan wilde hij een opening maken naar de Oost-Europese landen en de discussie deblokkeren over een pakket wetten die de asielregels meer harmoniseren in Europa.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker opperde een maand geleden een soortgelijke opening. En ook de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, is ervoor gewonnen.

Betalen voor opvang? Die vlieger gaat niet op voor Nederland. Iedereen moet bereid zijn mensen op te vangen. Mark Rutte premier Nederland

Het plan van Kurz kreeg veel tegenwind op de Europese top. De Duitse kanselier Angela Merkel vindt het niet kunnen: ‘Dit is helemaal geen Europees antwoord’, zei ze. De Nederlandse premier Mark Rutte was nog duidelijker. ‘Betalen voor opvang? Die vlieger gaat niet op voor Nederland. Iedereen moet bereid zijn mensen op te vangen.’

Migratiecentra

Rutte blijft erbij dat afspraken nodig zijn met Afrikaanse landen om de stroom vanuit dat continent te verminderen. Hij erkende wel dat nauwelijks vooruitgang is geboekt sinds de top van eind juni.

Toen werd besloten in Europa migratiecentra op te richten voor een snelle registratie en schifting van migranten en ontschepingsplatformen voor de Afrikaanse kust. Daarvan is nog niets in huis gekomen.