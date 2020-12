Rutte maakt knieval in etterende 'toeslagenaffaire'

Na lang aarzelen maakt de Nederlandse regering geld vrij voor de slachtoffers van een ontspoorde heksenjacht op sociale fraude. De geste volstaat niet om de gemoederen te bedaren.

De 'toeslagenaffaire' hangt al jaren als een molensteen om de nek van de Nederlandse premier Mark Rutte. In de zaak beschuldigde de belastingdienst zeker 26.000 ouders ten onrechte van gesjoemel met de toeslag voor kinderopvang. De verdachten moesten vaak tienduizenden euro's terugbetalen. Velen raakten in financiële problemen, verloren hun baan of moesten hun huis verkopen.

Nadat de misstanden in 2018 door de media aan het licht waren gebracht, wist politiek Den Haag zich geen raad met het dossier. Er kwamen doorlichtingen en onderzoeken, maar de slachtoffers bleven lang in de kou staan, zonder uitzicht op een financiële compensatie. Politici toonden begrip en medeleven - 'een verschrikkelijk ongeluk', noemde Rutte de affaire - maar daar bleef het bij.

30.000 euro De Nederlandse regering geeft alle gedupeerden van de toeslagenfraude een schadevergoeding van 30.000 euro.

Pas afgelopen dinsdagavond kwam de regering met een geste waarmee ze een einde wil maken aan de heisa. Alle slachtoffers krijgen binnen vier maanden 30.000 euro compensatie, ongeacht de schade die ze hebben geleden. Dat liet staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen weten na bijna zes uur crisisoverleg. Wie recht heeft op een hogere schadevergoeding, kan een aanvraag indienen.

Heftig maar terecht

De regering schoot in actie na de publicatie eind vorige week van een vernietigend rapport door een parlementaire ondervragingscommissie. Die oordeelde dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire een 'ongekend onrecht' was aangedaan en besloot dat de 'grondbeginselen van de rechtsstaat' waren geschonden. Rutte noemde de conclusies 'heftig maar terecht' en beloofde snel in te grijpen.

De commissie wees niet alleen de belastingdienst, maar ook de regering en het parlement met de vinger. 'Onder druk van oververhitte politieke behoefte aan fraudebestrijding werden ouders ten onrechte gebrandmerkt als opzettelijke fraudeurs', klonk het. De slachtoffers stonden 'machteloos tegenover machtige instituten van de rechtsstaat' en kregen 'niet de bescherming die ze verdienden'.

Bulgaarse bende

De autoriteiten schoten in een kramp nadat in 2013 was bekend geraakt dat een Bulgaarse bende voor zowat 4 miljoen euro aan sociale uitkeringen had opgestreken. Zowel de Tweede Kamer als de regering eiste een strengere aanpak van sociale fraude. Dat mondde uit in een heksenjacht waarbij de belastingdienst buitenproportionele straffen uitdeelde op basis van vage vermoedens van fraude.

Onder druk van oververhitte politieke behoefte aan fraudebestrijding werden ouders ten onrechte gebrandmerkt als opzettelijke fraudeurs. Eindconclusie parlementaire ondervragingscommissie

De ambtenaren voelden zich onaantastbaar en durfden zelfs ontlastend materiaal achterover te drukken als een gedupeerde naar de rechter stapte. Bovendien maakten ze zich bij hun onderzoeken schuldig aan etnische profilering. Nederlanders met migratieroots en mensen met een buitenlands paspoort werden veel vaker gecontroleerd en gesanctioneerd dan autochtone Nederlanders.

Het duurde jaren voor de misstanden aan het licht kwamen. Na een rist klachten van gedupeerden schreef de nationale ombudsman in 2017 een scherp rapport over de 'onevenredig harde aanpak', maar zijn kritiek werd niet opgepikt. Pas in september 2018 barstte de bom toen RTL Nieuws en de krant Trouw de misstanden op straat gooiden. Maar ook toen liet een kordate politieke reactie op zich wachten.

Koppen rollen

Na de snoeiharde kritiek van de ondervragingscommissie vorige week schakelde het kabinet een versnelling hoger. Door alle gedupeerden snel een pak geld toe te stoppen is de kwestie over de kerstvakantie getild, maar de affaire is niet van de baan. Begin januari debatteert de Tweede Kamer erover en dan kunnen koppen rollen in de regering.

Dat het kabinet-Rutte over de kwestie valt, is minder waarschijnlijk. De val van de regering zou onhandig zijn in volle coronacrisis, zeker nu Nederland tot 19 januari in een complete lockdown zit. Bovendien zijn er op 17 maart, over minder dan drie maanden, verkiezingen voor de Tweede Kamer. Volgens critici had het kabinet al lang de eer aan zichzelf moeten houden en zal ze dat ook nu niet doen.

De bal rolde naar het ravijn en niemand die een poot uitstak. Mark Rutte Nederlands premier

Fundamenteler is de vraag hoe de politiek erin zal slagen het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen. Nederland werd te kijk gezet als een haast kafkaiaanse bureaucratie waarin niet alleen misstanden konden gebeuren door een overdreven vertrouwen in de ambtenarij. Ook de nazorg van de gedupeerden verzandde in een politiek kluwen van regels en procedures.