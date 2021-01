Rutte meet schade op na geweld tegen avondklok

Protest in Urk

Zaterdag werd de avondklok voor het eerst van kracht en ze lokte meteen zware protesten uit. In het vissersdorp Urk, in de provincie Flevoland, bekogelden tientallen jongeren de politie met stenen en vuurwerk. De onlusten escaleerden toen ze een coronateststraat in brand staken. Ook in het Limburgse Stein gingen mensen de straat op en scandeerden jongeren 'dictatuur' tegen de avondklok.

Ook zondagavond was de sfeer nog bijzonder grimmig. In zeker elf plaatsen, waaronder Den Haag, Tilburg en Arnhem, vonden rellen plaats na het ingaan van de avondklok. Relschoppers vielen in Enschede zelfs een ziekenhuis aan en probeerden ruiten te vernielen. Overdag waren twee betogingen in Amsterdam en Eindhoven al uitgedraaid op geweld.

99 procent

Rutte liet in het midden of hij het leger inzet als het gewelddadige protest aanhoudt. De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, had dat geopperd nadat relschoppers zware vernielingen hadden aangericht in de stad. 'We zijn op weg naar een burgeroorlog', zei Jorritsma. 'Straks moeten we het leger inzetten. Dat is het ergste wat er is. Zijn we zo ver gezakt in deze samenleving?'