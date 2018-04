Rutte overleeft vertrouwensstemming over dividendtaks

De Nederlandse premier Mark Rutte is uiteindelijk vrij soepel door een bijna negen uur durend Kamerdebat over de afschaffing van de dividendbelasting gekomen. Wel kreeg hij een motie van wantrouwen van bijna de gehele oppositie aan zijn broek.

In Nederland voelden de leden van de Tweede Kamer premier Mark Rutte urenlang aan de tand over de plannen om de dividendbelasting af te schaffen. De coalitie van zijn rechts-liberale VVD, de links-liberalen van D66, het CDA en de ChristenUnie pakte in oktober vorig jaar met die maatregel uit.

'Op die manier kunnen we de werkgelegenheid stimuleren en buitenlandse investeringen aantrekken', poneerde de centrumrechtse ploeg om de omstreden plannen te verdedigen. De afschaffing van de dividendbelasting verraste want ze kwam in geen enkel verkiezingsprogramma voor.

Lobbywerk multinationals

De maatregel moet in 2020 ingaan en zal de Nederlandse schatkist zowat 1,4 miljard euro per jaar kosten. Hij kwam er na een intensieve campagne van multinationals en de belastinglobby.

De ingreep was eigenlijk vooral bedoeld om multinationals Unilever en Shell te overhalen hun hoofdzetel in Nederland te houden en niet naar het Verenigd Koninkrijk te trekken.

Formatiegesprekken

De Nederlandse oppositie vermoedde al langer dat het kabinet informatie achterhield over hoe de omstreden beslissing om de dividendbelasting af te schaffen tot stand kwam.

De dag na het novemberdebat had ik opdracht moeten geven om te kijken of er nog formatiestukken bestonden over de afschaffing van de dividendbelasting. Het begint met een fout van mij. Mark Rutte Nederlandse premier

In een debat op 15 november vorig jaar zei premier Rutte zich niet te herinneren dat tijdens de formatiegesprekken memo's over het onderwerp gebruikt waren. Maar afgelopen dinsdag gaf de ploeg-Rutte toch bijna 60 pagina's vrij over de kwestie.

Daaruit bleek dat Shell en Unilever hun dreigement om uit Nederland te vertrekken gebruikt hebben als breekijzer om de coalitiepartijen aan te zetten tot de afschaffing van de dividendbelasting.

Gebrekkige herinneringen

Tijdens een bijna negen uur durend debat gaf Rutte woensdag toe 'een fout gemaakt' te hebben toen hij het parlement vertelde zich niet te herinneren of memo's over het onderwerp bestonden. 'De dag na het novemberdebat had ik opdracht moeten geven om te kijken of er nog formatiestukken bestonden over de afschaffing van de dividendbelasting. Het begint met een fout van mij', zei hij.

67 Stemmen voor motie van wantrouwen Premier Rutte overleefde de vertrouwensstemming rond de afschaffing van de dividendbelasting vrij gemakkelijk. Van de 150 leden van de Tweede Kamer stemden er slechts 67 voor de motie van wantrouwen ingediend door de oppositie.

De gebrekkige herinneringen van de premier waren de grote kwestie voor de oppositie. Vrijdag bleken de memo's die Rutte zich niet herinnerde, wel degelijk te bestaan. De premier herhaalde in het debat de bewuste stukken niet voor vrijdag te hebben gekend.

Het enige document dat hij naar eigen zeggen kende, was een intern VVD-stuk dat door toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën is opgesteld, deels op basis van de nu vrijgekomen stukken. Maar dat is volgens de premier een heel 'ander' document.

Eerlijke antwoorden

De oppositie zette vanaf het begin van het debat volop in op de integriteit van de premier maar ook de leiders van de vier coalitiepartijen kregen het zwaar te verduren. GroenLinks-leider Jesse Klaver riep de coalitie op het 'beschaamde vertrouwen te herstellen'. 'Daarvoor zijn antwoorden nodig. Veel antwoorden. Eerlijke antwoorden.'

De premier heeft een onwaarheid verteld en heeft die fout niet gecorrigeerd. Lodewijk Asscher Fractieleider PvdA

Ook Geert Wilders, het kopstuk van de rechts-populistische PVV, haalde zwaar uit naar Rutte. 'U heeft ons simpelweg belogen.'

De fractieleiders van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie erkenden dat het allemaal beter had gekund. 'Het was niet fraai, rommelig en de geloofwaardigheid is in het geding', zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. D66-voorman Alexander Pechtold zei 'niet gelukkig' te zijn met het beeld dat de afgelopen maanden is ontstaan.

Onwaarheid

Het slotoordeel van de oppositie was hard. Zowel Lilian Marijnissen (SP) als Lodewijk Asscher (PvdA) zei dat de premier hun vertrouwen kwijt is. 'Hij heeft een onwaarheid verteld en heeft die fout niet gecorrigeerd', zei Asscher. Rutte heeft een 'actieve misleidingsstrategie' toegepast, oordeelde Ester Ouwehand van de Partij voor de Dieren.