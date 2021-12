Rutte roept Nederlanders op niet naar België te trekken

De Nederlandse premier Mark Rutte roept zijn landgenoten op niet naar België en Duitsland te trekken om steden te bezoeken of te shoppen.

Nu Nederland sinds zondag weer op slot zit , zakken heel wat Nederlanders naar buurlanden als België en Duitsland af om hun kerstinkopen te doen of een toeristische uitstap te maken. Dat is geen goed idee, zegt de ontslagnemend premier Mark Rutte.

'Nederlanders moeten niet de grens over gaan naar België of Duitsland', zei hij dinsdag. Hij benadrukte dat het advies geldt zo min mogelijk contact te hebben met anderen. 'Daar hoort bij dat men niet naar de buurlanden gaat om steden te bezoeken of te shoppen.'