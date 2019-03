Ruzie over nieuwe Europese lijst belastingparadijzen

Tien landen, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, verhuizen van de grijze naar de zwarte lijst van belastingparadijzen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

De Europese ministers van Financiën werden het dinsdag eens over een nieuwe lijst van belastingparadijzen. De zwarte lijst van 'niet-coöperatieve landen of jurisdicties' dikt aan van vijf tot vijftien leden.

De tien nieuwkomers, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bermuda, stonden vorig jaar op de grijze lijst. Dat houdt in dat ze zich engageerden om hun wetgeving voor eind 2018 aan te passen aan de internationale minimumeisen over de uitwisseling van informatie en over faire belastingen. Maar daar zijn de tien niet in geslaagd, blijkt uit een slecht rapport van de Europese Commissie.

De transfer naar de zwarte lijst leek dus logisch, maar leidde toch tot een fikse ruzie op de bijeenkomst van de ministers van Financiën. Londen probeerde eerder al de verhuizing van Bermuda naar de zwarte lijst tegen te gaan, maar bond in. Het verzet van Italië en Estland tegen de 'naming and shaming' van de VAE veroorzaakte wel veel tumult. Voor Rome is Abu Dhabi een belangrijke handelspartner. Het dreigde zelfs met een veto.

De Verenigde Arabische Emiraten vroegen een uitstel: grondwettelijke problemen verhinderen het land snel meer transparantie te geven in het fiscaal beleid.

De Verenigde Arabische Emiraten hadden als excuus voor de vertraging grondwettelijke problemen ingeroepen. Een aanpassing van de belastingregels zou er, net als in Zwitserland, meer tijd vragen. De meeste EU-lidstaten vonden echter dat verder uitstel niet kon, en bijkomende uitzonderingen evenmin. Dat zou de objectiviteit en geloofwaardigheid van de Europese lijsten onderuithalen.

Kritiek van Oxfam

De Europese Commissie is opgetogen over de nieuwe zwarte lijst. 'De EU-lijst van belastingparadijzen is een echt Europees succes. Ze heeft een overdonderend effect op de fiscale transparantie en billijkheid wereldwijd,' reageerde Pierre Moscovici, de EU-commissaris voor Fiscaliteit. 'Dankzij dit proces hebben tientallen landen schadelijke belastingregelingen afgeschaft en zich aangepast aan internationale normen over transparantie en eerlijke belastingheffing.'

Dankzij dit proces hebben tientallen landen schadelijke belastingregelingen afgeschaft en zich aangepast aan internationale normen inzake transparantie en eerlijke belastingheffing. Pierre Moscovici EU-commissaris voro Fiscaliteit

Oxfam is veel kritischer voor de lijst, waar geen lidstaten op staan. De ontwikkelingsorganisatie haalde in een rapport vorige week uit naar de veel te softe criteria die Europa hanteert voor het opmaken van de zwarte en grijze lijsten. Oxfam vindt dat Cyprus, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland ook op de zwarte lijst thuishoren, omdat multinationals naar die landen winsten doorsluizen om belastingen te ontwijken.

Toch blijft de beslissing van dinsdag een opsteker. Een week geleden stuurden de 28 EU-landen nog een andere zwarte lijst, die met de risicolanden voor witwassen en terreurfinanciering, terug naar de tekentafel. Saoedi-Arabië, dat voldeed aan alle voorwaarden om op die lijst terecht te komen, had alle EU-landen vakkundig bewerkt om dat etiket toch maar niet opgekleefd te krijgen. België, het enige land dat twijfelde, stemde alsnog in met het oordeel van de overige 27. De Europese Commissie blijft wel voet bij stuk houden en wil de lijst niet aanpassen.

Panama Papers

De Europese zwarte en grijze lijsten kwamen er in december 2017, na onthullingen over belastingschandalen in de Panama Papers en de Paradise Papers. De landen erop heffen stuk voor stuk nauwelijks vennootschapsbelasting, bieden geen inzage in hun fiscaal beleid en werken niet mee aan de strijd tegen belastingontwijking.