SPD'er Scholz ook na kiesdebat in favorietenrol...

De SPD'er Olaf Scholz blijft op kop liggen voor winst bij de Duitse verkiezingen. Zijn rivaal Armin Laschet van de CDU/CSU knokt zich in de strijd en waarschuwt voor een hardlinkse coalitie.

Televisiekijkend Duitsland was er wel uit na het eerste grote verkiezingsdebat tussen de kopstukken van de drie grootste partijen. Na het debat zondagavond riep 36 procent van de kijkers Olaf Scholz, de lijsttrekker van de SPD, uit tot winnaar. Zijn groene rivaal Annalena Baerbock strandde op 30 procent en de christendemocraat Armin Laschet moest het stellen met 25 procent.

Scholz maakte zijn favorietenrol waar in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 september. Als de Duitsers direct een bondskanselier konden kiezen, zou de sociaaldemocraat zowat de helft van de stemmen halen. Ook zijn partij doet het uitstekend. De SPD zou volgens het instituut INSA 24 procent halen , tegen 21 voor de CDU/CSU en 17 voor de groenen.

Na 16 jaar

Merkel houdt het na de stembusgang eind september voor bekeken en verlaat de politiek. Voor het eerst neemt een zittende kanselier niet deel aan de verkiezingen. Haar vertrek na 16 jaar aan het roer doet haar partij CDU/CSU pijn. Haar beoogde opvolger, Armin Laschet, overtuigt niet en ook in het verkiezingsdebat slaagde hij er niet in het tij te keren.

Jullie hebben duidelijk geen plan. We hebben nood aan een echt nieuw begin.

Bij de christendemocraten neemt de roep toe om de campagne om te gooien. Jens Spahn, die Laschet tijdelijk vervangt als partijvoorzitter, drong aan op een hardere campagne om het verschil met de anderen in de verf te zetten. En om de strijd op te krikken rekent Spahn op de steun van andere, populaire kopstukken, zoals de Beierse CSU-leider Markus Söder.

Laschet presenteerde maandag de eerste van zijn vijf 'verkiezingswerven' - Duitsland moet uitgroeien tot een 'klimaatneutraal industrieland' - en haalde in één adem uit naar Scholz. Hij verweet de SPD'er een gebrek aan vernieuwende ideeën tijdens het verkiezingsdebat. 'Ik had niet de indruk dat er sprake was van een vuurwerk van ideeën', zei de CDU/CSU-lijsttrekker.