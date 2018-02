SPD nog amper groter dan AfD

Volgens die poll is de SPD nog amper groter dan het rechts-populistische Alternative für Deutschland . Dat scoorde in september een opzienbarende derde plek met 12,6 procent van de stemmen, en zou intussen 15 procent van de kiezers achter zich scharen. De christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel, en haar Beierse zusterpartij CSU, blijven hangen op 33 procent .

Het electorale echec inspireerde de SPD initieel tot boetedoening in de oppositiebanken. Maar toen Merkels coalitiegesprekken met de groenen en de liberale FDP afsprongen, liet sociaaldemocratisch kopman Martin Schulz zich toch verleiden tot regeringsdeelname. Vorige week werd die 'Große Koalition' in de steigers gezet, al lijkt niemand er echt warm van te worden.

Niettemin hoopt gewezen Europees Parlementsvoorzitter Schulz, die het verkiezingsfiasco aangewreven wordt, met zijn exit de achterban te overhalen de 'GroKo' te steunen. Vanaf volgende week kunnen de partijleden stemmen over het regeerakkoord. Op 4 maart wordt bekendgemaakt of de SPD ook daadwerkelijk in de regering stapt. Nahles probeert intussen te brokken te lijmen. In een interview met het Beierse dagblad 'Augsburger Allgemeine' belooft ze in de marge van een bezoek aan de lokale partij-afdeling werk te maken van grotere inspraak voor de partijbasis.