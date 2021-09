Salah Abdeslam noemt zich 'strijder van Islamitische Staat'

Het proces over de terroristische aanslagen in Parijs in 2015 is woensdag begonnen met een verklaring van de hoofdbeklaagde Salah Abdeslam, de enige nog levende dader.

'Allereerst wil ik getuigen dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is', zei Abdeslam, van wie niet verwacht werd dat hij het woord zou nemen, net nadat het proces was begonnen. Voorts liet hij verstaan dat hij nog altijd een 'strijder van de Islamistische Staat is' en dat hij 'geen woonplaats' heeft.

Na Abdeslam werd ook Mohamed Abrini kort gehoord. Dat is de jeugdvriend van Abdeslam die hem naar Parijs bracht. Abrini was ook lid van het zelfmoordcommando dat een bomaanslag pleegde op de luchthaven van Zaventem in 2016. Hij werd bekend als 'de man met het hoedje'.

Strengst bewaakte proces ooit

In totaal stonden woensdag 14 verdachten terecht voor de aanslagenreeks in november 2015 in de concertzaal Bataclan, rondom het voetbalstadion Stade de France en in verschillende cafés en restaurants. Bij de aanslagen vielen 130 doden en meer dan 350 gewonden. Het gaat om het grootste en strengst bewaakte terreurproces ooit in Frankrijk.