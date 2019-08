Salvini peilt electoraal klimaat op 'strandtour'

De Italiaanse vicepremier gaat de komende dagen in het zuiden van het land de temperatuur opmeten. Het initiatief in het electorale bastion van zijn coalitiepartner, de Vijfsterrenbeweging, voedt de speculatie over vervroegde parlementsverkiezingen.

Augustus is de vakantiemaand bij uitstek voor heel wat Italianen. Velen ruilen hun optrekjes in de steden dan in voor een verblijf in de buurt van een van de vele stranden die het land rijk is.

Zo ook Matteo Salvini. Maar Salvini zou Salvini niet zijn als hij het nuttige niet aan het aangename zou koppelen. En dus hebben zijn strandbezoeken dezer dagen veel weg van kleine electorale meetings.

Afgelopen weekend trok hij naar Papeete Beach, zijn favoriete resort aan de Adriatische kust op een boogscheut van Cesenatico. Gewillig liet hij zich met blote bast fotograferen met toeristen of filmen terwijl hij aan een mojito nipte of een dj-set speelde.

Zomertour

Woensdag trapt hij een heuse 'Estate Italiana Tour', een 'Italiaanse zomertour', af. Die brengt hem de komende dagen naar verschillende plaatsen in het zuiden van het land. De plaats van afspraak is vaak het strand.

Het zette de Italiaanse media ertoe aan het initiatief om te dopen tot Salvini's 'beach tour'. Tot ongenoegen van de Italiaanse vicepremier. 'Een beach tour? Het gaat om meetings in het openbaar waarop de burgers van die regio's zelf aangedrongen hebben. Ik trek helaas niet naar die plaatsen voor een potje beachvolleybal', zei hij in een gesprek met de Italiaanse zender Radio 24.

Tijdens zijn tocht door het zuiden van het land heeft de leider van de uiterst rechtse Lega een heel ander doel voor ogen: de temperatuur peilen in de regio die tot voor kort hét electorale bastion was van de links-populistische coalitiepartner, de Vijfsterrenbeweging.

'Corrupte zuiden'

Bij de parlementsverkiezingen van maart 2018 legde de partij van Luigi Di Maio de basis voor haar ruime zege in Zuid-Italië terwijl de Lega vooral scoorde in het noorden. Onlogisch was dat niet.

Heel wat Italianen uit de Mezzogiorno waren nog lang niet vergeten dat de wortels van de partij van Salvini in het noorden van het land liggen. Decennia streefde de toenmalige Lega Nord naar meer autonomie, en zelfs onafhankelijkheid, voor Noord-Italië en haalde ze met de regelmaat van de klok uit naar het 'corrupte zuiden' waarnaar te veel geld uit het rijkere noorden vloeide.

Dat streven naar meer regionale autonomie hebben Salvini en co. zeker nog niet laten varen. Maar met zijn pleidooi voor forse belastingverlagingen en zijn krasse antimigratiediscours weet de Milanees intussen bij heel wat inwoners van Zuid-Italië - jarenlang de toegangspoort tot Europa voor migranten - ook een gevoelige snaar te raken.

Lastpost

Dat de Lega in de Mezzogiorno aan populariteit wint, bewezen niet alleen enkele recente regionale stembusslagen maar ook de Europese verkiezingen van eind mei. Steeds kwam de uiterst rechtse partij als grote winnaar uit de race.

In de nationale peilingen liggen de troepen van 'Il Capitano', zoals zijn aanhangers Salvini noemen, ook ruim op kop. De Lega peilt op net geen 40 procent - meer dan een verdubbeling in vergelijking met de verkiezingen van maart 2018 - terwijl de Vijfsterrenbeweging zou halveren tot zo'n 15 procent.

Salvini staat in eigen rangen steeds meer onder druk om vervroegde parlementsverkiezingen uit te lokken zodat de Lega de populariteit van haar leider kan verzilveren en haar greep op de macht kan versterken. Zeker omdat de Vijfsterrenbeweging in haar ogen een lastpost is die alle belangrijke beleidsinitiatieven van de Lega - de invoering van een vlaktaks, de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon, meer regionale autonomie - torpedeert.

Hogesnelheidslijn

Onenigheid tussen de coalitiepartners stuurde Salvini's zomertour woensdag zelfs even in de war. Te elfder ure gelastte de vicepremier zijn eerste meeting af om in de senaat het debat bij te wonen over de aanleg van de hst-lijn.

Frankrijk en Italië palaveren al dertig jaar over dat miljardenproject. En ook de Lega en de Vijfsterrenbeweging doen dat sinds ze in juni vorig jaar aan hun regeringsavontuur begonnen. Terwijl de uiterst rechtse partij grote voorstander is van die hst, zijn de troepen van Di Maio mordicus tegen.

Daarom dienden ze in de senaat een motie in om het project definitief te begraven. Een grote meerderheid stemde de tekst woensdag weg. Maar daarmee lijkt de kous niet af voor de Lega. 'Wie zich vandaag tegen het project verzet, draagt de politieke verantwoordelijkheid voor keuzes die in de volgende dagen of weken gemaakt worden', zei fractieleider Massimiliano Romeo, mogelijk zinspelend op een nationale stembusslag.

Vervroegde verkiezingen

Ook Salvini's tocht door het zuiden voedt de speculatie over vervroegde parlementsverkiezingen. De vicepremier zal wellicht niet nalaten het migratiethema ten volle uit te spelen. Dat is ten slotte een van de weinige dossiers waarin hij het voorbije jaar echt gescoord heeft.

Schermvullende weergave Luigi Di Maio, de leider van de Vijfsterrenbeweging, bekvecht voortdurend met Salvini. In de peilingen krijgt zijn partij forse klappen. ©EPA

Niet alleen is de migratiestroom naar Italië aanzienlijk opgedroogd sinds hij als minister van Binnenlandse Zaken de Italiaanse havens sloot voor schepen met migranten. Begin deze week wist hij de migratiewet nog aan te scherpen.

Ngo's die voortaan tegen Salvini's wil met migrantenschepen Italiaanse havens binnenvaren, riskeren boetes die kunnen oplopen tot een miljoen euro. De kapiteins van die vaartuigen kunnen zelfs in de cel belanden.