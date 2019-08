Salvini stelt Vijfsterrenbeweging ultimatum

De Italiaanse vicepremier dringt aan op een grondige regeringsherschikking. Anders trekt hij de stekker uit de coalitie tussen zijn uiterst rechtse Lega en de links-populistische beweging van Luigi Di Maio.

In Italië hing woensdag een groot deel van de dag een crisissfeer. Zou de derde economie van de eurozone tegen het eind van de dag nog een regering hebben? Die vraag domineerde vele gesprekken.

De aanleiding voor de speculatie over een val van de regering van premier Giuseppe Conte was de stemming in de senaat over de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon. De Vijfsterrenbeweging had een tekst ingediend die het miljardenproject definitief zou begraven.

Geldverspilling

De links-populistische beweging strijdt al jaren tegen het plan. 'Pure geldverspilling en slecht voor het milieu', luidt het. Bovendien vindt de partij van vicepremier Luigi Di Maio dat de regering het geld beter kan investeren in de infrastructuur in Italië.

Volgens Italiaanse media zitten de ministers van Infrastructuur en Defensie, beide lid van de Vijfsterrenbeweging, op de schopstoel. En wankelt ook de positie van minister van Economie, Giovanni Tria.

Met dat standpunt plaatste de Vijfsterrenbeweging zich op ramkoers met zijn coalitiepartner, de uiterst rechtse Lega. Die is een vurige verdediger van het project. Dat biedt volgens Matteo Salvini en co. kansen voor de zakenwereld uit Noord-Italië. 'Bovendien is het goed voor het milieu want goederentransport kan door de hogesnelheidslijn verlopen via het spoor in plaats van over de weg', klinkt het.

Het dossier verdeelt de regering al sinds ze in juni vorig jaar uit de startblokken schoot. Maar de stemming in de senaat woensdag deed de etterbuil helemaal openbarsten, ook al stemde een meerderheid van de senatoren de tekst van de Vijfsterrenbeweging weg.

Ultimatum

Salvini stuurde meteen aan op crisisoverleg met premier Conte. In de loop van woensdagavond schoof ook Di Maio aan. De Lega-leider stelde zijn coalitiegenoot een duidelijk ultimatum: die moest instemmen met een grondige herschikking van de regering of Salvini zou de stekker trekken uit de regering en vervroegde parlementsverkiezingen uitlokken.

Ik wil nog zoveel dingen doen voor dit land. De volgende uren worden beslissend. Matteo Salvini Italiaanse vicepremier

De econoom werkt Salvini al langer op de zenuwen. In de ogen van de Milanees danst hij te veel naar de pijpen van Europa. Omdat Tria de Europese begrotingsregels niet zomaar met voeten wil treden, raakt een van Salvini's grote strijdpunten - een ambitieuze belastinghervorming met de invoering van een vlaktaks - niet gerealiseerd.

Beslissende uren

Volgens de Italiaanse media eiste Salvini tijdens het crisisoverleg woensdagavond dan ook garanties van Conte en Di Maio dat die vlaktaks snel een feit wordt. Ook in andere dossiers die de Lega na aan het hart liggen - meer regionale autonomie en de hst - moet snel schot komen, klonk het.

Mogelijk raakt de volgende uren duidelijk hoe de machtsstrijd tussen de coalitiepartners eindigt. 'Ik wil nog zoveel dingen doen voor dit land. De volgende uren worden beslissend. Maar er is de afgelopen maanden wel iets gebroken in de coalitie', stelde Salvini woensdagavond tijdens een campagnemeeting in Sabaudia.

Het event was de eerste halte op de zomertour die de Lega-leider de volgende dagen vooral naar het zuiden van het land brengt om er de electorale temperatuur op te meten. De regeringscrisis stuurt het initiatief flink in de war.