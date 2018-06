Salvini stuurt vluchtelingenschip naar Nederland

Italië weigert opnieuw een reddingsschip te laten aanmeren. De Lifeline, die onder Nederlandse vlag vaart, heeft 300 tot 400 vluchtelingen aan boord.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, zet zijn migratiestrijd voort. Nadat de leider van de extreemrechtse Lega eerder deze maand al geweigerd had het vluchtelingenschip Aquarius te laten aanmeren in een Italiaanse haven, stuurde hij donderdag ook een vaartuig van een Duitse ngo door.

De bemanning van de Lifeline, die onder de Nederlandse vlag vaart, zou enkele honderden bootvluchtelingen hebben opgepikt bij Libië, tegen de wil van de Italiaanse kustwacht in. 'Jullie hebben niet geluisterd naar de Italiaanse en Libische kustwacht? Goed, ga met die lading mensen maar naar Nederland, maak je tocht maar een beetje groter', stelde de Italiaanse vicepremier in een videoboodschap op Facebook.

Doorn in het oog

De Lifeline voert sinds 2016 missies uit in de wateren tussen Italië en de Afrikaanse kust. De activiteiten van de Duitse ngo, met hoofdzetel in Dresden, zijn Salvini al langer een doorn in het oog.

Afgelopen zondag schoot hij al eens met scherp op Lifeline en een andere ngo, Seefuchs. 'Die organisaties zoeken best een andere haven want Italië wil niet langer medeplichtig zijn aan illegale immigratie', luidde het op Facebook.

Een antwoord van de Duitse ngo bleef niet lang uit. 'Wanneer fascisten voor ons adverteren...', klonk het op Twitter. Even later verwijderde de organisatie die tweet wel.

Salvini stuurde ook de Nederlandse ambassade een brief. Daarin waarschuwde hij de Nederlandse regering dat 'die nephulporganisatie geen voet meer aan wal zal zetten in Italië'.

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelde donderdag evenwel dat het schip niet geregistreerd is in Nederland. 'Het heeft dan ook geen zeebrief van ons gekregen en kan niet als Nederlands schip de zee op', luidde het. Of de Lifeline in een ander land geregistreerd staat, is voorlopig onduidelijk.

Mensensmokkelaars

Donderdagvoormiddag volgde een nieuwe episode in de strijd tussen Salvini en Lifeline. Via Twitter liet de Duitse ngo weten 300 tot 400 vluchtelingen te hebben opgepikt. 'Versterking van de Italiaanse kustwacht en vrachtschepen is vereist', voegde de organisatie eraan toe.

Die schepen in de Middellandse Zee voeren geen vrijwilligerswerk uit. Ze helpen mensensmokkelaars. De Lifeline luistert niet naar de Italiaanse kustwacht en hindert de Libische kustwacht. De organisatie gebruikt wanhopige mensen als koopwaar. Matteo Salvini Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken

Enkele minuten later fulmineerde Salvini nog eens op Facebook. 'Die schepen in de Middellandse Zee voeren geen vrijwilligerswerk uit. Ze helpen mensensmokkelaars. De Lifeline luistert niet naar de Italiaanse kustwacht en hindert de Libische kustwacht. De organisatie gebruikt wanhopige mensen als koopwaar.'