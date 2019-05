Salvini zoekt confrontatie met Europa op

De Italiaanse vicepremier lanceert een kruistocht tegen de 'oude, achterhaalde Europese begrotingsregels'. De krasse taal maakt beleggers nerveus.

Na de ruime zege van de Lega bij de Europese verkiezingen is Matteo Salvini meer dan ooit de sterke man in Italië. De uiterst rechtse leider is vastbesloten dat mandaat van de kiezer te gebruiken om Europa tot een koerswijziging te dwingen.

'We staan voor een historische strijd: de Europese droom werkelijkheid doen worden', stelde de Italiaanse vicepremier dinsdag in een gesprek met radiozender RTL. En dat kan volgens hem alleen als de Europese Unie voortaan de focus legt op de reële economie en niet op de financiën. Met andere woorden: de Europese begrotingsregels moeten op de schop.

Ramkoers

Die regels zijn Salvini al langer een doorn in het oog. In het najaar van 2018 zette hij Italië al eens op ramkoers met Brussel door begrotingsafspraken met de Europese Commissie naast zich neer te leggen.

Vindt u dat iemand in Brussel ons in naam van regels uit het verleden kan vragen een boete op te hoesten terwijl ons land in sommige regio's kampt met een jeugdwerkloosheid van 50 procent en we amper dokters en verpleegkundigen vinden voor onze ziekenhuizen? Matteo Salvini Italiaanse vicepremier

Na wekenlang gesteggel viel uiteindelijk een compromis uit de bus. In haar begrotingsvoorstel voor 2019 stelde de Italiaanse regering het beoogde tekort neerwaarts bij.

Maar door mindere prestaties van de Italiaanse economie dreigt het deficit dit jaar toch hoger uit te komen. Daarnaast blijft de schuldenberg maar aangroeien. De Europese Commissie verwacht dat de staatsschuld eind dit jaar afklokt op 133,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en op 135,2 procent eind 2020.

Europese boete

De hamvraag luidt of Europa die ontsporende overheidsfinanciën gaat aangrijpen om volgende week een procedure tegen Italië op te starten. Die kan uiteindelijk uitmonden in een boete van 3,5 miljard euro voor de derde economie van de eurozone. Mogelijk valt in Rome later deze week al een brief over de kwestie in de bus.

'Vindt u dat iemand in Brussel ons in naam van regels uit het verleden kan vragen een boete op te hoesten terwijl ons land in sommige regio's kampt met een jeugdwerkloosheid van 50 procent en we amper dokters en verpleegkundigen vinden voor onze ziekenhuizen?', wierp Salvini dinsdag op.

'Ik ga al mijn energie stoppen in het wijzigen van die oude, achterhaalde regels. Als de Europese leiders zouden willen, kunnen ze rond de tafel plaatsnemen en in een tijdsbestek van twee weken nieuwe regels opstellen waarin niet de kleine cijfers maar jobs centraal staan. De werkloosheidsgraad moet de nieuwe welzijnsindex worden', ging de Italiaanse vicepremier voort.

Vlaktaks

Om de levensstandaard van de Italianen op te krikken belooft hij snel werk te maken van de invoering van een vlaktaks van 15 procent. 'Italië heeft een Trump- of Orbánkuur nodig. We hebben een fiscale schok nodig om ons land nieuw leven in te blazen.'

De Lega-leider lanceert niet alleen een kruistocht tegen de Europese begrotingsregels om zijn regeringsprogramma te kunnen uitvoeren. Hij wil daarvoor ook de Europese Centrale Bank inschakelen.

ECB-zitje

'Na het vertrek van Mario Draghi als ECB-voorzitter moet Italië een zitje krijgen in de directie. Het is onmogelijk dat een economie van de omvang van Italië daar niet vertegenwoordigd is', stelde Claudio Borghi, de economische topadviseur van Salvini, dinsdag in een gesprek met persagentschap Bloomberg.

De Europese Investeringsbank (EIB) zou obligaties moeten uitgeven voor de financiering van openbare werken. En de ECB moet die dan kopen. Claudio Borghi Economisch adviseur Salvini

En dat directielid moet garanderen dat de ECB een grote rol gaat spelen in het stimuleren van slabakkende economieën. 'De Europese Investeringsbank (EIB) zou obligaties moeten uitgeven voor de financiering van openbare werken. En de ECB moet die dan kopen.'

Salvini's plannen op Europees vlak laten beleggers niet onberoerd. Voor de tweede dag op rij stijgt de rente op Italiaanse obligaties dinsdag, waardoor ook de spread - het renteverschil met Duitsland - oploopt.