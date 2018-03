Sarkozy aangehouden in zaak Libische campagnefinanciering

Volgens de Franse krant Le Monde is er sprake van 5 miljoen euro cash geld dat rond de jaarwisseling 2006-2007 van Tripoli naar Parijs werd overgebracht en bij Sarkozy, toen nog minister van Binnenlandse Zaken, terecht kwam. Het onderzoek zou recent in een stroomversnelling zijn gekomen door getuigenissen van voormalige kopstukken uit het Khadafi-tijdperk.

Sarkozy wordt vastgehouden in Nanterre waar hij ondervraagd wordt over de zaak. Sarkozy werd in 2014 al eens aangehouden in een corruptie-affaire, maar schreeuwde daarbij zijn onschuld uit.