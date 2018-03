Sarkozy in beroep tegen gerechtelijk toezicht

Sarkozy werd woensdagavond aangeklaagd in het onderzoek naar Libische financiering van zijn presidentiële verkiezingscampagne in 2007. Hij werd onder gerechtelijk toezicht geplaatst, waardoor hij geen contact mag hebben met negen hoofdrolspelers bij de zaak.

Het is de eerste keer dat een ex-staatshoofd onder gerechtelijk toezicht komt te staan. 'Er is een hogere rechtbank in Frankrijk. We hebben het recht om in beroep te gaan. Ik ga beroep doen op deze juridische controle en we zullen zien wat de onderzoekskamer van Parijs zal zeggen', verklaarde Herzog.