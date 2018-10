Sarkozy moet naar correctionele rechtbank

De Franse oud-president moet zich verantwoorden voor illegale partijfinanciering. Hij kan de doorverwijzing enkel nog aanvechten bij het Hof van Cassatie.

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden in het Bygmalion-dossier, over de financiering van zijn campagne in 2012. Kort nadat die beslissing was bekend geraakt, liet Sarkozy weten dat hij naar het Hof van Cassatie trekt om de doorverwijzing aan te vechten.

Het Franse gerecht beticht Sarkozy ervan bij zijn mislukte herverkiezingscampagne van 2012 het wettelijk plafond voor de verkiezingsuitgaven te hebben overschreden. Dat ligt op 22,5 miljoen euro, maar Sarko zou het in de campagne met meer dan 20 miljoen euro overschreden hebben. Hij zou hebben samengespannen met Bygmalion, een bij de campagne betrokken communicatiebureau, waar het gerecht in 2014 een onderzoek naar opende.

Sarkozy's partij UMP, intussen herdoopt tot Les Républicains, zou met de hulp van een systeem van fictieve rekeningen uitgaven voor de verkiezingsstrijd niet als dusdanig hebben vereffend.

Juridische problemen

Sarkozy ging al in februari 2017 in beroep tegen de oorspronkelijke beslissing van de onderzoeksrechter om hem naar de rechtbank door te verwijzen. Het hof van beroep zou eerst op 20 september een beslissing nemen, maar die beslissing werd uitgesteld.

Sarkozy (63) was president van 2007 tot 2012, maar raakte niet herkozen. Sindsdien wordt hij achtervolgd door juridische problemen. Er loopt een financieel onderzoek naar de illegale Libische financiering van zijn campagne en ook in een andere zaak over corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding dreigt hij naar de rechtbank doorverwezen te worden. Hij ging daartegen in beroep.