Sarkozy staat terecht voor corruptie

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy staat vanaf maandag terecht op beschuldiging van corruptie.

Voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis van Frankrijk moet een voormalig staatshoofd er zich voor de rechtbank verantwoorden voor corruptie. De intussen 65-jarige Sarkozy wordt ervan beschuldigd te hebben geprobeerd geclassificeerde informatie af te troggelen van een hooggeplaatste rechter. In ruil daarvoor zou hij hem een belangrijke post in Monaco hebben aangeboden.

De zaak houdt verband met de 'Libische affaire', waarvoor Sarkozy ook al is aangeklaagd. De ex-president zou in 2007 50 miljoen euro hebben ontvangen van de Libische dictator Muammar Khaddafi om zijn verkiezingscampagne te financieren.

Centraal in de bewijsvoering staan afgeluisterde gesprekken van Sarkozy. Een onderzoeksrechter liet zijn telefoon afluisteren op zoek naar signalen van illegale campagnefinanciering. Daarbij bleek dat Sarkozy een tweede, prepaid, toestel gebruikte, dat vervolgens ook werd afgeluisterd.

Het proces duurt nog tot 10 december. Sarkozy riskeert een gevangenisstraf van 10 jaar en een boete van een miljoen euro.

Corruptie

Sarkozy, die president was van 2007 tot 2012, is de eerste Franse ex-president die terechtstaat voor corruptie in het naoorlogse tijdperk. In 2011 werd de intussen overleden Jacques Chirac, Sarkozy's voorganger, veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor verduistering van publieke middelen.

De ex-president staat later ook nog terecht in de Libische affaire en in maart 2021 in de Bygmalion-affaire, een andere corruptiezaak. Daarin wordt hij ervan beschuldigd miljoenen euro's meer uit te geven aan zijn verkiezingscampagne in 2012 dan wettelijk toegestaan.