Schallenberg legt maandag eed af als Oostenrijks kanselier

Alexander Schallenberg legt maandagmiddag de eed af als Oostenrijks regeringsleider. Hij volgt Sebastian Kurz op, die door een corruptieonderzoek het vertrouwen van de groene coalitiepartner kwijt is.

De verschuivingen zijn een gevolg van het corruptieonderzoek naar Kurz. Justitie vermoedt dat hij media heeft omgekocht door met belastinggeld advertenties te kopen in ruil voor steun. De groenen, die samen met Kurz regeren, vroegen daarop zijn aftreden, omdat ze vinden dat een regeringsleider 'onberispelijk' moet zijn.

Schallenberg volgt daarom Kurz op. Hij had zondag een gesprek met de groene partij, die akkoord ging om de coalitie voort te zetten. Kurz blijft wel ÖVP-partijleider en wordt fractieleider in het parlement.

Sebastian Kurz blijft wel ÖVP-partijleider en wordt fractieleider in het parlement.

De carrièrediplomaat Michael Linhart wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk. Hij was onder meer ambassadeur in Parijs.

Advertenties

Volgens de Oostenrijkse justitie heeft Kurz in 2016 als minister van Financiën 1 miljoen euro gebruikt om advertentieruimte te kopen in het boulevardblad Österreich. In ruil zou dat blad dan 'louter partijpolitiek gemotiveerde en soms gemanipuleerde opiniepeilingen van een onderzoeksbureau' hebben gepubliceerd die Kurz goed uitkwamen.