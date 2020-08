Schandaal dwingt koning Juan Carlos tot vertrek uit Spanje

De gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos verlaat zijn vaderland. De verhuizing hing in de lucht sinds zijn naam steeds nadrukkelijker opdook in een corruptieschandaal.

Tussen de zorgen over de opflakkerende coronapandemie door kunnen de Spanjaarden zich dezer dagen laven aan een koningsdrama in verschillende bedrijven. De meest recente akte is maandag opgevoerd. In een brief aan de huidige Spaanse koning Felipe VI liet diens gepensioneerde voorganger Juan Carlos weten het land te verlaten.

De verhuizing komt niet als een verrassing. Al weken voerde de Spaanse regering de druk op Felipe VI op om forse maatregelen te nemen tegen zijn vader. De ploeg van premier Pedro Sánchez drong op zijn minst aan op een verbanning van de 82-jarige gepensioneerde vorst uit het Zarzuelapaleis in Madrid, maar stak nooit onder stoelen of banken dat een vrijwillig vertrek naar het buitenland wat haar betreft een nog betere keuze was.

Duistere geldstromen

Voor velen was een verlengd verblijf van Juan Carlos in het koninklijk paleis onmogelijk geworden nadat zijn naam de afgelopen maanden steeds nadrukkelijker opgedoken was in een onderzoek naar duistere geldstromen. Uit lekken in de Spaanse, Britse en Zwitserse media bleek dat de vorige Spaanse koning zich schuldig gemaakt zou hebben aan corruptie, witwassen en belastingontduiking.

Ik ben ervan overtuigd dat ik de Spanjaarden, de instellingen en jou als koning het beste dien door nu Spanje te verlaten. Juan Carlos Gepensioneerde Spaanse koning

In de brief aan zijn zoon geeft Juan Carlos aan te beseffen dat 'bepaalde gebeurtenissen uit mijn privéleven repercussies hebben'. 'Ik ben bereid actie te ondernemen om de uitoefening van jouw functies te vergemakkelijken', schrijft de gepensioneerde vorst.

'Ik ben ervan overtuigd dat ik de Spanjaarden, de instellingen en jou als koning het beste dien door nu Spanje te verlaten', gaat hij voort. Juan Carlos voegt eraan toe dat zijn vertrek 'een weloverwogen beslissing' is. Door nu uit beeld te verdwijnen hoopt de tachtiger zijn 'erfenis als koning' en zijn 'eigen waardigheid als mens' te beschermen.

Francisco Franco

Schermvullende weergave De Spaanse koning Felipe VI (rechts) enkele jaren geleden met zijn vader Juan Carlos. ©REUTERS

Felipe VI aanvaardt de beslissing van zijn vader. In een mededeling herinnert het koninklijk paleis aan de 'historische waarde' van het koningschap van Juan Carlos. Hij besteeg de troon in het najaar van 1975, enkele dagen na de dood van dictator Francisco Franco. De afstammeling van de Borbón-dynastie heeft die functie net geen veertig jaar bekleed.

In die periode vervelde Spanje van een dictatuur tot een democratie. Het land kreeg een nieuwe grondwet en de Spanjaarden kregen de kans hun volksvertegenwoordigers rechtstreeks te kiezen.

Olifantenjacht

Tijdens de laatste jaren van zijn koningschap raakte Juan Carlos in diskrediet, onder meer door amoureuze escapades. Hij leek van het ene schandaal in de andere affaire te belanden. In 2012 viel hij op een olifantenjacht in Botswana en brak zijn rechterheup. Hij bleek, met een maîtresse, op een door zakenlui betaalde exclusieve safari aanwezig te zijn op een moment dat zijn landgenoten kreunden onder een zware economische crisis.

Tijdens de laatste jaren van zijn koningschap raakte Juan Carlos in diskrediet, onder meer door amoureuze escapades.

Sindsdien ging het van kwaad naar erger. De koning dook niet alleen op in de beruchte Panama Papers, maar bleek ook over een reeks Zwitserse bankrekeningen te beschikken. Het zijn die rekeningen die het parket van Genève onderzoekt en die Juan Carlos tot de vrijwillige ballingschap bewegen.