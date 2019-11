Schattenroof in Dresden

Inbrekers hebben kostbare kunstschatten geroofd uit het historisch museum Grünes Gewölbe (Groene Gewelf) in het Duitse Dresden.

De dieven gingen volgens museumdirectrice Marion Ackermann aan de haal met drie juwelensets van diamant en robijn uit de 18de eeuw. De waarde van de gestolen goederen is niet te becijferen, volgende de directrice. Hun waarde danken ze niet zozeer aan het materiaal, maar wel aan de volledigheid van de sets.

De politie meldt dat inbrekers door een raam het gebouw binnendrongen. Op camerabeelden zijn twee indringers te zien, maar mogelijk zijn meer mensen betrokken. Tijdens de inbraak viel door een brand de elektriciteitsvoorziening uit in de omgeving. De autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat de daders daar de hand in hadden.

In de loop van de namiddag wil de politie de foto's van de verdachten en de gestolen items openbaar maken. Volgens de onderzoekers waren er naast de twee verdachten die op de bewakingsbeelden te zien waren mogelijk nog andere mensen betrokken. Kort na de feiten was er een voertuigbrand in Dresden. De politie onderzoekt of dat een vluchtauto was.

Schatkamer

In het museum bevinden zich duizenden sieraden en andere voorwerpen van goud, zilver of andere waardevolle materialen. De daders zouden hebben toegeslagen in het historische deel van de collectie. Daar bevindt zich onder meer de schatkamer van keurvorst August de Sterke (1670-1733).

Een van de waardevolste stukken uit de collectie bevindt zich momenteel in het Metropolitan Museum of Art in New York. Het gaat om de zogenoemde groene diamant van Dresden.