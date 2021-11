Schermutselingen tussen migranten en Poolse politie aan grens met Wit-Rusland

De Poolse politie zette dinsdag in Kuznica het waterkanon in tegen migranten nadat die haar met stenen bekogeld hadden.

Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland lopen de spanningen op. Poolse agenten zetten dinsdag traangas en het waterkanon in tegen migranten nadat die hen met projectielen bekogeld hadden.

In het grensgebied tussen Polen en Wit-Rusland steeg de temperatuur dinsdag aanzienlijk. Niet zozeer letterlijk, maar wel figuurlijk. In de loop van de voormiddag waren er zware schermutselingen aan de grenspost in de stad Kuznica.

De spanningen liepen in sneltreinvaart op toen migranten de Poolse ordediensten vanop Wit-Russisch grondgebied begonnen te bekogelen met projectielen, van stenen over flessen tot blokken hout. Tegelijkertijd probeerden ze met stokken een bres te slaan in het hek dat de Poolse autoriteiten de voorbije maanden opgetrokken hebben op de grens. Een Poolse agent raakte zwaargewond.

Waterkanon

Een reactie van Poolse zijde bleef niet lang uit. 'Attentie, attentie, volg de orders op. Anders wordt geweld gebruikt tegen u', luidde de boodschap die vanop Pools grondgebied via luidsprekers naar de migranten gestuurd werd. Omdat de waarschuwing in dovemansoren viel, zette de Poolse politie niet veel later het waterkanon en traangas in om de migranten op afstand te houden.

We bereiden ons voor op een pessimistisch scenario. Dit conflict sleept wellicht nog maanden aan. Piotr Muller Woordvoerder Poolse regering

Volgens het Poolse ministerie van Defensie bevoorraadden de Wit-Russische autoriteiten de migranten ook met geluidsgranaten, opdat ze die zouden inzetten tegen de Poolse ordediensten. Maar een bevestiging uit onafhankelijke bronnen van die berichten is er niet.

De ontwikkelingen in Kuznica verrassen de Poolse autoriteiten niet. Warschau had maandag nog gezegd zich schrap te zetten voor 'een verdere escalatie'. Het verwees toen expliciet naar die grenspost omdat daar in korte tijd honderden migranten samengetroept waren.

Hybride aanval

Polen schat dat zich zowat 4.000 migranten in het grensgebied bevinden. Het leeuwendeel van hen is afkomstig uit het Midden-Oosten. De Europese Unie beschuldigt de Wit-Russische leider, Aleksandr Loekasjenko, ervan die vluchtelingen ingevlogen te hebben om ze vervolgens aan te sporen naar Europa te trekken. Met de 'hybride aanval' zou het regime in Minsk Europese strafmaatregelen willen wreken.

Loekasjenko deed de beschuldigingen maandag af als 'absurd'. Volgens hem stelt zijn land net alles in het werk om migranten te overtuigen terug te keren naar hun vaderland. Getuigenissen van vluchtelingen aan de grens lijken dat tegen te spreken. Volgens hen verhinderen Wit-Russische autoriteiten hen naar Minsk terug te keren.

De Poolse regering maakt zich intussen op voor het worstcasescenario. 'We bereiden ons voor op een pessimistisch scenario. Dit conflict sleept wellicht nog maanden aan', zei woordvoerder Piotr Muller dinsdag. De autoriteiten in Warschau overwegen formele consultaties over de crisis te lanceren in NAVO-verband.

NAVO-baas Jens Stoltenberg drukte dinsdag alvast zijn solidariteit uit met Polen en 'andere landen' die af te rekenen hebben met een migratiestroom uit Wit-Rusland. 'We zijn erg bezorgd over de manier waarop het regime-Loekasjenko kwetsbare migranten gebruikt als een hybride tactiek tegen andere landen. Hij zet levens van vluchtelingen op het spel', klonk het.