Scholz en Laschet claimen kanselierschap in nek-aan-nekrace

De Duitse sociaaldemocraten liggen op kop om de nieuwe bondskanselier te leveren. 'De kiezer heeft duidelijk voor verandering gekozen', zegt kopman Olaf Scholz. Zijn rivaal Armin Laschet weigert echter de handdoek in de ring te gooien.

'Het wordt een lange verkiezingsnacht', zei de sociaaldemocratische lijsttrekker Olaf Scholz zondagavond aan zijn achterban. Zijn partij SPD lag volgens de eerste prognoses van de openbare zender ARD licht op kop met 25,5 procent van de stemmen. De rivalen van de christendemocratische CDU/CSU kwamen daar meteen achter met 24,5 procent.

Het minimale verschil hield Scholz niet tegen om de verkiezingszege op te eisen. 'De kiezer heeft duidelijk voor verandering gekozen en vraagt dat de volgende bondskanselier Olaf Scholz heet.' Het leverde hem een uitzinnig applaus op bij de SPD-bijeenkomst in het Willy-Brandt-Haus. De SPD trekt zich op aan de remonte van de afgelopen weken, die de partij zondag een kwart extra kiezers opleverde.

Met dit resultaat kunnen we niet tevreden zijn. Armin Laschet CDU/CSU-lijsttrekker

Bij de CDU/CSU werden vooral de wonden gelikt. De Union haalde het slechtste resultaat in haar bestaan en verloor meer dan 8 procentpunt tegenover vier jaar geleden. 'Met dit resultaat kunnen we niet tevreden zijn', zei Armin Laschet, de christendemocratische kandidaat-kanselier zondagavond op het podium in het Konrad-Adenauer-Haus.

Toekomstregering

Maar Laschet weigerde de handdoek in de ring te gooien. 'Een stem voor de Union is een stem tegen een door links geleide regering', zei hij. 'Daarom zullen we alles doen om een regering onder leiding van Union te opzetten.' En hij maakte geen geheim van zijn voorkeur voor een 'toekomstregering' van christendemocraten, groenen en liberalen, de zogenaamde Jamaica-coalitie.

Blijft de vraag wie als eerste aan zet mag komen om de formatie op gang te trekken: de SPD of de CDU/CSU. Doorgaans krijgt de grootste partij in de Bondsdag als eerste de kans. Maar dat is geen garantie op succes. Voor de verkiezingen benadrukten zowel christen- als sociaaldemocraten al dat ook de tweede partij de bondskanselier kan leveren. Dat gebeurde in de jaren 70 bijvoorbeeld toen de SPD'er Helmut Schmidt de CDU/CSU buitenspel zette.

Horrorscenario

De opties voor de formateur zijn sowieso beperkt. Ofwel slaan de CDU/CSU en de SPD opnieuw de handen in elkaar, maar zo'n grote coalitie is een horrorscenario waarop niemand zit te wachten. En dan schieten er nog twee driepartijencoalities over, waarbij de groenen en de liberalen in een regering stappen onder leiding van ofwel de CDU/CSU ofwel de SPD.

We wilden meer.We hebben fouten gemaakt, ook ik zelf. Annalena Baerbock Lijsttrekker Groenen

De groenen lijken zeker van regeringsdeelname al scoorden ze met 13,8 procent een pak onder de verwachtingen. Afgelopen voorjaar stond de partij zelfs op kop in de peilingen en droomde ze van het kanselierschap. 'We wilden meer', gaf kandidaat-kanselier Annalena Baerbock toe. 'We hebben fouten gemaakt, ook ik zelf.' Baerbock raakte in opspraak wegens vermeend plagiaat en een opgepoetst cv.

Ook de liberale FDP maakt zich klaar voor regeringsdeelname. De partij van Christian Lindner deed het met 11,6 procent iets beter dan in 2017. En meer nog dan de groenen speelt de FDP de rol van kingmaker, met een duidelijke voorkeur voor een Jamaica-coalitie. 'De FDP heeft de grootste gelijkenissen met de CDU/CSU', zei Lindner in het kopstukkendebat op ARD.

Linkervleugel

Als de SPD aan zet komt, is het de vraag of de liberalen met twee linkse partijen zal samengaan. Olaf Scholz geldt weliswaar als een gematigde sociaaldemocraat maar hij heeft in de partij af te rekenen met een felle linkervleugel. Tijdens de campagne hield de linkerflank van de SPD zich opvallend koest. Maar het is niet uitgesloten dat die na de verkiezingen druk zal uitoefenen op Scholz.

De FDP heeft de grootste gelijkenissen met de CDU/CSU. Christian Lindner Lijsttrekker FDP

'De FPD is bereid haar verantwoordelijkheid op te nemen', zei Lindner. Dat was een impliciete verwijzing naar het coalitieoverleg in 2017. Toen blies de FDP onderhandelingen met de CDU/CSU en de groenen op, wat hem op felle kritiek kwam te staan. Hij zou zijn eigen belang boven 's lands belang hebben gesteld.

Voor de verkiezingen lag nog een scenario op tafel: een linkse regering van de SPD, de groenen en de hardlinkse Die Linke. Maar die laatste partij flirt met de kiesdrempel van 5 procent en sowieso raakt een rood-groen-rode coalitie niet aan een meerderheid. De CDU/CSU had tijdens de campagne de achterban gemobiliseerd door te waarschuwen voor een linkse belastingsregering.