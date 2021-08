Schotland legt Spaans verzoek om uitlevering Catalaanse politica naast zich neer

De Schotse justitie heeft de uitleveringsprocedure van de Catalaanse politica Clara Ponsatí opgeborgen. Het hof verklaart zich onbevoegd, omdat de ex-minister na haar verkiezing tot Europees Parlementslid weer naar België verhuisd is.

De ogen van veel Catalaanse nationalisten waren donderdagmiddag op Schotland gericht. Daar boog een rechter zich over een Spaans verzoek tot uitlevering van Clara Ponsatí. Justitie in Madrid diende die vraag in omdat ze de Catalaanse ex-minister van Onderwijs wil berechten voor opruiing.

De zaak gaat terug tot het najaar van 2017. Toen organiseerde de Catalaanse regering, onder leiding van Carles Puigdemont, een referendum over de afscheuring van de regio van de rest van Spanje. De volksraadpleging was omstreden, want verboden door de Spaanse justitie.

Toch zetten Puigdemont en co. door. Daarom kregen ze de Spaanse justitie achter zich aan. Om aan vervolging te ontsnappen trok Puigdemont met enkele ministers, onder wie Ponsatí, eind oktober 2017 in het grootste geheim naar Brussel.

Doceren

Lang bleef Ponsatí niet in de Europese hoofdstad. Ze reisde in het voorjaar van 2018 naar Schotland. Aan de University of St Andrews ging ze weer doceren, zoals ze deed voor ze in 2017 lid geworden was van de regering-Puigdemont. Enkele dagen na haar verhuizing diende de Spaanse justitie in Schotland een verzoek om uitlevering in.

Zo'n 3,5 jaar later heeft een Schotse rechter de procedure nu geklasseerd. 'Het hof heeft geen enkele bevoegdheid in deze zaak', oordeelde Nigel Ross. Hij wees erop dat Ponsatí niet meer op Schots grondgebied verblijft. Nadat de Catalanen haar bij de Europese verkiezingen van 2019 een zitje in het halfrond in Brussel gegund hadden, was de econome weer naar België verhuisd.

