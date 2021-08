Schotse Groenen beginnen regeringsavontuur met nationalisten

In Schotland deelt de nationalistische SNP voortaan de macht met de Groenen. Samen hebben ze in het parlement een meerderheid voor een onafhankelijkheidsreferendum.

De Schotse regering ondergaat een gedaantewisseling. Dat heeft premier Nicola Sturgeon vrijdag bekendgemaakt. 'We hebben een akkoord gesloten om de macht te delen met de Groenen. Samen gaan we werken aan een groener, billijker en onafhankelijk Schotland', zei de kopvrouw van de Schotse nationalistische partij SNP.

De Schotten waren in mei dit jaar naar de stembus getrokken. De partij van Sturgeon greep net naast een volstrekte meerderheid. Ze strandde op 64 van de 129 zitjes. Door de deal met de Groenen heeft de regering die meerderheid voortaan wel want de ecologisten bezetten acht zetels.

'Dit is een historisch moment. Voor het eerst gaan de Groenen mee besturen in Schotland, dit is zelfs een primeur voor het hele Verenigd Koninkrijk', zei Patrick Harvie, de covoorzitter van de partij. Die krijgt twee regeringsfuncties.

Onafhankelijkheid

De SNP en de Groenen kwamen overeen extra geld te pompen in openbaar vervoer en meer in te zetten op de productie van hernieuwbare energie in volle zee. Daarnaast gaan ze een transitiefonds creëren om het noordoosten van Schotland minder afhankelijk te maken van de olie-industrie.

'Dit samenwerkingsakkoord komt er op een ideaal moment', zei Harvie. In november is het Schotse Glasgow de gaststad voor de klimaatconferentie COP26.