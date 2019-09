Schotse eerste minister stoomt zich klaar voor nieuw onafhankelijkheidsreferendum

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon warmt zich op voor een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, volgend jaar al. Woensdag is ze in Berlijn om een Schots EU-lidmaatschap - ondanks de brexit - te promoten.

Nu de brexit steeds dichterbij sluipt, loopt Nicola Sturgeon zich warm voor een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid. In september 2014 stemde een meerderheid van de Schotten - 55,3 procent - nog tegen onafhankelijkheid, maar sindsdien is er veel gebeurd.

De Schotten kantten zich in 2016 tegen de brexit, samen met de Noord-Ieren. Wales en Engeland stemden tegen het EU-lidmaatschap, waardoor meteen ook Schotland en Noord-Ierland de Europese Unie vaarwel konden zeggen. Sturgeon gokt dat de Schotten nu wél voor onafhankelijkheid zouden stemmen. Schotland zou zo ook als onafhankelijke lidstaat deel uit kunnen blijven maken van de Europese Unie, vindt ze.

Promotour