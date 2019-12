Schotse premier: 'Alle opties open als Londen nieuw referendum blokkeert'

Nicola Sturgeon voert de druk op de Britse premier Boris Johnson op om een nieuw referendum over onafhankelijkheid te organiseren.

De Schotse nationalisten proberen in de nasleep van hun verkiezingsoverwinning een nieuw referendum af te dwingen over de onafhankelijkheid van Schotland. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon zegt dat 'alle redelijke opties' op tafel liggen als de Britse regering dat dwarsboomt.

De SNP-partij van Sturgeon won bij de parlementsverkiezingen van 12 december 48 van de 59 Schotse zetels in het Lagerhuis. Daarmee spraken de kiezers zich volgens haar duidelijk uit voor een nieuw referendum.

Onafhankelijkheidskwestie

Onmiddellijk na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag had de Schotse regeringsleider premier Johnson al gewaarschuwd dat ze de onafhankelijkheidskwestie weer zou aankaarten in Londen. 'Boris Johnson mag dan wel een mandaat gekregen hebben om Engeland terug te trekken uit de Europese Unie. Hij heeft geen mandaat om met Schotland hetzelfde te doen', merkte Sturgeon op.

Ik krijg vaak de vraag: 'Wat gaat u doen als Johnson 'nee' zegt?' Telkens luidt mijn antwoord: 'Ik zal alle redelijke opties in overweging nemen om Schotlands recht op zelfbeschikking te garanderen.' Nicola Sturgeon Schotse premier

En ze ging nog een stapje verder. 'Laat ik duidelijk zijn, meneer de eerste minister. Wij vragen u of andere politici in Westminster niet om toelating (voor een onafhankelijkheidsreferendum, red.). Het Schotse volk heeft daar gewoon recht op. En als leider van een partij die in Schotland verslagen werd, kunt u de Schotten dat recht niet ontzeggen', poneerde ze.

Een week later heeft de Schotse regering een 'constitutioneel en democratisch dossier' klaar waarin ze de grote lijnen van het project uiteenzet. Het document, te raadplegen op de site van de Schotse regering, kreeg de titel 'Schotlands recht om te kiezen: de toekomst van Schotland in Schotse handen leggen'.

Brief naar Johnson

Sturgeon vindt dat het Schotse parlement zelf moet beslissen over het uitschrijven van een referendum. Ze wil daarover onderhandelen met de nationale regering. 'Vandaag nog stuur ik daarover een brief naar Boris Johnson', luidde het donderdag.

Een tweede onafhankelijkheidsreferendum zou het resultaat ondermijnen van de volksraadpleging van 2014 en de belofte van toen aan het Schotse volk dat deze generatie slechts één keer de kans had om over de kwestie te stemmen. Britse regering

De Schotse premier klonk behoorlijk strijdvaardig. 'Ik krijg vaak de vraag: 'Wat gaat u doen als Johnson 'nee' zegt?' Telkens luidt mijn antwoord: 'Ik zal alle redelijke opties in overweging nemen om Schotlands recht op zelfbeschikking te garanderen.''

Wat ze onder 'alle opties' verstaat, liet Sturgeon in het midden. Maar van een unilateraal afgekondigd referendum, zoals in het najaar van 2017 in Catalonië, kan volgens haar geen sprake zijn.

'In lijn met onze waarden erkennen we dat een referendum wettig moet zijn en legitiem moet zijn in de ogen van de Schotten, de rest van het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en de ruimere internationale gemeenschap', klonk het. Met andere woorden: een referendum zonder instemming van de Britse regering ziet ze niet zitten.

Reactie Londen

De hamvraag luidt of Johnson en co. tot een nieuw onafhankelijkheidsreferendum te bewegen zijn. De eerste reacties uit Londen moeten Sturgeon weinig hoopvol stemmen.

'Een tweede onafhankelijkheidsreferendum zou een schadelijke afleiding zijn. Het zou ook het resultaat ondermijnen van de volksraadpleging van 2014 en de belofte van toen aan het Schotse volk dat deze generatie slechts een keer de kans had over de kwestie te stemmen', stelde de Britse regering donderdag.

In september 2014 stemde een meerderheid van de Schotten ervoor deel te blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. Maar Sturgeon betoogt dat sindsdien veel is veranderd.