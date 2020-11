Schotse premier wil volgend jaar nieuw referendum over onafhankelijkheid

De Schotse premier Nicola Sturgeon stuurt aan op een tweede referendum over de Schotse onafhankelijkheid volgend jaar. Dat meldt de Britse krant The Times.

Nicola Sturgeon, die naast Schots premier ook leider van de Scottish National Party (SNP) is, wil dat het referendum kort na de Schotse verkiezingen van 6 mei plaatsvindt. 'Schotland moet kunnen beslissen of het onafhankelijk wil worden. En dat liever in de beginperiode van de nieuwe regering dan aan het einde van die termijn', zei Sturgeon tegen lokale media.

In 2014 werd al een onafhankelijkheidsreferendum in Schotland gehouden. Toen wees iets meer dan 55 procent van de Schotten de afscheiding van het Verenigd Koninkrijk af. Sturgeon vindt dat de uitslag van het brexitreferendum in 2016 de situatie heeft veranderd. Toen stemde in Schotland een meerderheid van 62 procent om bij de Europese Unie te blijven. In heel het VK stemde 51,9 procent ervoor de EU te verlaten, waardoor ook de Schotten moeten vertrekken.

Verkiezingen

Een officieel referendum moet wel worden goedgekeurd door de Britse premier Boris Johnson. Die zei eerder al dat hij niet van plan is groen licht te geven, waardoor een referendum wettelijk onmogelijk is.