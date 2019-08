Schotse rechter verwerpt verzet tegen Boris Johnson

Voormalig Brits premier John Major schaart zich achter een rechtszaak tegen de opschorting van het parlement door Conservatief partijgenoot Boris Johnson.

In Schotland heeft een rechter het verzet tegen het voornemen van Brits premier Boris Johnson om het parlement op te schorten tot 14 oktober voorlopig verworpen. De zaak was aangespannen door 75 parlementsleden, aangevoerd door de Schotse nationaliste Joanna Cherry en Liberaal-Democratisch partijleidster Jo Swinson.

Johnson dreef de brexitsaga deze week helemaal op de spits. Dinsdag komt het Britse parlement terug uit zijn zomerreces, maar de Conservatieve premier kondigde aan in de daaropvolgende dagen het parlement vijf weken te laten opschorten. Zo verkleint hij aanzienlijk de kansen voor de oppositie om een economisch chaotische no-dealbrexit op 31 oktober, waar Johnson en zijn regering van hardliners op aansturen, tegen te houden.

De oppositiepartijen en gematigde Conservatieven die gruwen van zo'n no deal betichten de regering-Johnson van 'een staatsgreep' en 'een constitutionele schande'. Dit weekend staan in tal van Britse steden betogingen tegen Johnson gepland.

John Major

De Schotse rechter wil de zaak dinsdag wel nog eens ten gronde bekijken, dus nog voor de opschorting van het parlement de facto zou intreden. Vandaag besliste ook een rechtbank in Noord-Ierland het heikele onderwerp in een soortgelijke rechtszaak pas volgende week te bekijken. In een Londense rechtbank heeft ook de bekende activiste Gina Miller een juridische blik op Johnsons demarche geëist.

Vrijdagochtend kondigde de Conservatieve ex-premier John Major aan dat hij zich naast Miller burgerlijke partij stelt. 'Ik kan me niet inbeelden dat Benjamin Disraeli, Winston Churchill of Margaret Thatcher (drie van de meest legendarische Conservatieve ex-premiers, red.) zelfs in hun moeilijkste uren het parlement aan de kant zouden hebben geschoven om een moeilijk beleid door te drukken waarmee hun eigen partij het oneens is', zei Major al in juni.

Motie van wantrouwen

De kans dat het juridisch verzet succesvol is, lijkt echter klein. Een geschreven grondwet heeft het Verenigd Koninkrijk niet, alleen conventies waar altijd wel een uitweg voor te verzinnen lijkt. Het parlement opschorten, om de koningin dan met een Queen's Speech de plannen van een nieuwe regering uit de doeken te laten doen, is ook perfect gebruikelijk. Alleen is Johnsons timing, nu het eindspel van de brexit losbarst, uiteraard allesbehalve onschuldig.

Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn plant volgende week, in de luttele dagen die het parlement ter beschikking heeft, dan ook vooral het politieke verzet volledig open te draaien. Zelfs met de gedoogsteun van de Noord-Ierse unionisten heeft de regering-Johnson maar een meerderheid van een zetel, en de groep van dissidente tory's neemt toe. Dat maakt de slaagkansen van Corbyns oppositie realistischer.

Hij wil alsnog in recordtempo wetgeving door het Lagerhuis krijgen om een no deal tegen te houden en de brexit nogmaals uit te stellen. Hij kan ook voor de nucleaire optie gaan: een motie van wantrouwen tegen de regering-Johnson indienen.

Brug te ver

Zelfs voor de meest eurofiele Conservatieven, door Johnson al 'collaborateurs' genoemd, is dat voorlopig nog altijd een brug te ver. De consequentie zou zijn dat ze hun eigen partijleider en premier laten vallen, en mogelijk de leider van de oppositie, die dan ook nog eens een omstreden hardlinks beleid voorstaat, aan de macht helpen.