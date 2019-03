Schuift Britse regering Theresa May aan de kant?

In Londen neemt de speculatie toe dat de Britse regering premier Theresa May gaat afzetten, in de nasleep van een chaotische week. Dat berichten Britse media op basis van regeringsbronnen.

The Sunday Times beweert dat elf regeringsleden de krant hebben toevertrouwd dat ze May willen ruilen voor iemand nieuw. Namen worden niet genoemd. The Mail on Sunday schrijft dan weer dat de ministers van plan zijn om milieuminister Michael Gove aan te stellen als interim-premier.